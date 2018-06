El Fanático - Noroeste

COLUMNA

El Fanático

Dinastía

Gerardo Osornio

DATO DEL DÍA. Los Rojos de Cincinnati de 1975, que ganaron la Serie Mundial de las Ligas Mayores en siete juegos ante los Medias Rojas de Boston (considerada por algunos como la mejor de la historia), es el único equipo de la llamada Era de la Pelota Viva, iniciada después de 1919, en el que cada lanzador terminó el año con marca ganadora.

CASI MUERTOS. Los Cavaliers estuvieron más acertados en su puntería que en los dos primeros juegos de la serie final ante Golden State, pero simplemente no les alcanzó ante la obra maestra que tejió Kevin Durant, con 43 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias, 15 encestes en 23 intentos, que incluyen 6 canastas de 9 intentos de 3 puntos, y esta tarde el equipo de California podría liquidar a un casi muerto, agonizante, equipo de Cleveland.

Como usted sabe, es el cuarto año en fila en el que chocan por el campeonato ambos equipos, y en la historia de la NBA nadie se ha levantado de una desventaja de 0-3 en las 13 ocasiones en las que un equipo ha vivido tal situación, por lo que si hoy Golden State gana, conseguirá su tercer título en cuatro temporadas, lo que bien podría considerarse una dinastía, que además podría alargar su hegemonía algún tiempo más.

Me atrevo a decir lo anterior por la simple razón de que no se ve cómo los Cavs recuperen el terreno perdido, aunque no es imposible, pero siendo un equipo de un solo hombre, es algo casi imposible, a diferencia del rival, que dejó ver que un día puede ser Curry el héroe, otro día Durant y al siguiente cualquier otro de sus compañeros, es decir, hace lo que hace un verdadero equipo, jugar como tal y no depender de una individualidad, como Cleveland.

Y si Golden State se corona de nuevo en esta final, es un equipo que seguirá junto al menos un par de años más en su médula, mientras Cleveland no lo hará muy posiblemente, aunque de entrada no es dinastía porque sólo tiene un título a pesar de estar jugando su cuarta final consecutiva, y si pierde esta serie, es casi seguro que LeBron emigrará, muchos lo quieren y los Lakers ya se apuntaron y con muchas posibilidades de lograrlo, pero el tiempo dirá.

A pesar de la derrota de los Cavs del martes, vale decir que otra vez LeBron James tuvo un gran día, con 33 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias, 2 robos y 2 bloqueos, en pocas palabras hizo de todo, defendió y atacó, recuperó y robó balones, todo, pero no alcanzó, sin embargo, logró mover de nuevo el libro de récords al rebasar a Michael Jordan en la lista de mayor números de partido de postemporada con 30 o más puntos.

En este último James tiene ahora 110 partidos con tres decenas de puntos o más en postemporada, logrados en un total de 238 juegos, dejando a Jordan con uno menos en 179 encuentros en la instancia señalada; James con su triple doble dígito del martes llegó a un total de 10 partidos con ese logro en serie final, el mejor de la historia, ahora alejado por dos juegos con esa cifra del segundo lugar, que es nada menos que “Magic” Johnson.

El cuarto partido es hoy a las 18:00 horas, hora local, el quinto en caso de ser necesario sería el lunes próximo a la misma hora, y creo que esta serie no irá más allá; lo espero en el blog www.el-fanatico.com y aquí el martes próximo. Gracias.