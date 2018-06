El Fanático - Noroeste

Columna

El Fanático

Agencia Libre

Gerardo Osornio

DATO DEL DÍA. Dave McNally, para los Orioles, produjo cinco carreras en la postemporada de 1970, algo que solo él y Kerry Wood, para los Cachorros en 2003, han hecho como lanzadores en la historia en una misma postemporada de las Ligas Mayores.

NO TERMINNA. Al caer el telón de la acción en la duela en la final de la NBA, con el tercer campeonato en cuatro años para Golden State, todos ante Cleveland y LeBron James, muchos piensan que la temporada 2017-18 ha concluido, pero no es así, ningún equipo podrá comenzar realmente a prepararse tanto fuera como dentro de la duela mientras el citado jugador no firme con un equipo ahora que es otra vez un agente libre.

Antes de especular sobre dónde podría terminar James, cabe decir que este no tiene nada de qué sentirse mal sobre lo ocurrido en la final donde cayeron los Cavs, pues cargó al equipo desde la primera ronda de postemporada y prácticamente mantuvo toda la campaña regular las esperanzas abiertas, incluso cuando el equipo parecía estar condenado a no calificar y ser apabullado por los problemas internos, que con cambios acabaron de tajo.

El hecho de que LeBron sea agente libre modifica todo en la pretemporada del ciclo 2018-19, pues no solo hay equipos bien decididos a llevárselo, como desde hace meses hacen Filadelfia, Portland, Nueva York, Lakers y ahora, con muchas posibilidades, Houston, además por supuesto los propios Cavs, sino además esto pone en alerta a toda la liga, donde termine pondrá en aprietos a los rivales de división y les modificará el esquema completo.

Ayer en la página de internet de ESPN en Estados Unidos (en la mexicana estaban muy entretenidos viendo si Herrera seguía llorando o ya había desayunado) se dio a conocer la fuerte posibilidad de que sean los Rockets los que finalmente se queden con James, lo que de suceder haría del equipo texano, que fue el mejor del rol regular pasado en el lado Oeste de la liga y se quedó en la final de ese sector, un gigante con James y Harden juntos.

Yo no descartaría para nada a dos equipos más, Lakers y Sixers, el primero porque a final de cuentas está en donde jugadores con la personalidad de James caen parados, es decir, donde están los reflectores que a muchos marean pero no al jugador en cuestión, es centro de atención desde que estaba en preparatoria y lo ha sido de toda la NBA más de una década, y el otro porque es un destino que bien podría poner en varias finales más a James.

RETOMA EL MANDO. Con un inobjetable triunfo en Montreal, Canadá, el alemán Vettel se apropió de nuevo del liderato de la Fórmula Uno, apenas cuatro puntos arriba de Lewis Hamilton, que tuvo un cuarto lugar en el país de la Hoja de Maple, pero sigue en la pelea por el campeonato, igual que su compañero Bottas, al menos este por puras matemáticas, igual que el australiano de Red Bull, Daniel Ricciardo, que repitió en el podio en Canadá.

El mexicano Sergio Pérez es décimosegundo del standing con 17 unidades, arriba inmediatamente de su compañero Esteban Ocon, que tiene seis puntos menos, que es el único consuelo de Pérez en esta temporada que parece más una pesadilla para el Force India que cualquier otra cosa, con sus dos pilotos condenados a la media tabla con leves destellos, al parecer por culpa de un diseño aerodinámico muy fallido.

Lo espero diario en www.el-fanatico.com y el próximo viernes aquí de nuevo. Mil Gracias.

gerardo.osornio@gmail.com