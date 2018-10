El FanÃ¡tico

Columna

El Fanático

Corredero

Gerardo Osornio

31/10/2018 | 02:59 AM

DATO DEL DÍA. La WTA, asociación reguladora del tenis femenil, nombró desde este ciclo “Chris Evert” al trofeo a la mejor jugadora del año, ya que Evert fue la mejor en 1975, cuando que se comenzó a hacer clasificación y año en el que la estadounidense ganó 15 torneos, quien terminó su carrera en 1989 con 157 títulos individuales, 18 de ellos en Grand Slam; la ganadora de 2018 es Simona Halep, la mejor del planeta por segundo año en fila.

SALIDAS INESPERADAS. Confieso que jamás he usado la palabra “correr” cuando se refiere al despido de una persona de un puesto de trabajo, porque no me parece amable y adecuada, pero el lunes sí creo fue idónea, fue un día de correderas por todas partes, desde la NFL hasta la Liga Española de futbol y pasando por la NBA, dejando incógnitas.

Hue Jackson y Todd Haley, entrenador principal y coordinador ofensivo, respectivamente, de Cleveland en la NFL, recibieron su liquidación apenas se presentaron al campo de entrenamiento, luego de una derrota ante los Acereros, pero aquí hay mucha injusticia, pues al primero le aguantaron una campaña de 15 derrotas y un triunfo y otra de 16 juegos perdidos, y lo despiden cuando el equipo esta mejor que en muchos años.

Es verdad que Cleveland debería tener al menos tres triunfos más de lo que cuenta en su marca y menos juegos con ventajas perdidas en el último cuarto y tiempos extra forzados, pero sin duda es un equipo de NFL, no una caricatura como en las dos campañas pasadas, y en gran medida esas victorias que ahora no tiene fueron por no tener buen pateador de goles de campo y puntos extra, mal que aqueja a todo el circuito, pero así es la vida.

Ahí mismo en Cleveland, el equipo que no hace mucho les dio satisfacciones en la NBA, ganando un campeonato y llegando a otras tres finales, le dijo adiós a Tyronn Lue, su entrenador luego de un inicio de seis derrotas sin victoria alguna, pero sinceramente fue injusto, porque sin LeBron James los Cavaliers se redujeron a un equipo del montón y si esperaban lo de años pasados, la gerencia está loca.

Regresando a la NFL, en Dallas la lumbre llegó cerca de Jason Garrett, el entrenador principal de los Vaqueros, pero no lo alcanzó a quemar, sino más bien chamuscó a Paul Alexander, encargado de la línea ofensiva, la que trata de cubrir a Dak Prescott, que hoy es más porosa que la reputación de Peña Nieto; pero Garrett debe ir haciendo maletas, la paciencia de Jerry Jones de agotó y no lo despidió porque no tuvo suceso inmediato.

Para cerrar con las locuras en Cleveland, su equipo de NFL nombró entrenador principal a Greg Williams, antes coordinador defensivo, que es aquel que estuvo suspendido de por vida primero y luego un año cuando en Nueva Orleans organizó un programa ilegal de premios a los jugadores que lograran lesionar a rivales en juego, lo que le costó un año de suspensión al entrenador Sean Peyton y multa millonaria a la franquicia.

El carrusel cierra con la de Julen Lopetegui, del Real Madrid, después de la humillante derrota del domingo por 5-1 ante Barcelona, dejando al entrenador sin nada, porque antes del Mundial de Rusia, a días del inicio, fue despedido del equipo español por firmar con los merengues y no avisar a la federación, ahora dura meses en ese equipo y se va con mucha pena y nada de gloria. Lo espero en www.el-fanatico.com y aquí el viernes. Gracias.