El FanÃ¡tico

Columna

El Fanático

Despegando

Gerardo Osornio

DATO DEL DÍA. Kareem Hunt, ex corredor de los Jefes de Kansas City, fue dado de baja la semana pasada, a pesar de ser uno de los mejores de la NFL y no podrá volver a jugar en esta temporada, cuando se hizo público un video donde se le ve golpear a una mujer durante una pelea a inicios del año, pero la liga lo investiga también por un segundo caso de violencia, en este sobre un hombre en un lugar de descanso durante el verano.

VAQUEROS. Luego de nueve semanas de acción regular, parecía que el equipo de la Estrella Solitaria tendría una temporada desgraciada otra vez, se rumoraba la salida inminente del entrenador Jason Garrett y ya se veía hasta quien sería su posible reemplazo, la posibilidad de un contrato a largo plazo por mucho dinero para Dak Prescott se alejaba más y Jerry Jones, el duelo de la franquicia, se regañaba hasta él mismo en el espejo.

Pero hoy parece que todo es posible, no solo tienen a la vista la postemporada y yo digo que hasta seguro el campeonato del antes encarnizado Este de la Conferencia Nacional, Garrett se anda riendo solo y la presión sobre sus hombros es cosa del pasado, Prescott puede soñar con muchos millones de dólares y una larga vida con el mismo caso que lo vio llegar a la NFL, es decir, el estado de Texas sonríe.

El 11 de Noviembre le ganaron a Filadelfia y luego lo hicieron ante Atlanta, Washington y, para Ripley, el jueves frente a Nueva Orleans, hasta ese momento el mejor equipo de la liga, en resumen dos victorias ante equipos de su misma división, otro contra una potencia de medio tonelaje y otra de clase premier; el domingo reciben a los campeones vigentes, que la pasan mal, y si lo derrotan habrá pirotecnia por cortesía de Jerry Jones.

CARGADORES. Los habíamos señalado como sorpresa, pero ya no, ahora son una potencia de la Conferencia Americana y contendientes para llegar lejos en la postemporada, pues ganarle a Pittsburgh en el Heinz Field, la casa de las Toallas Amarillas, no es fácil y lo hicieron el domingo, no sin antes causarles a sus seguidores al menos dos infartos en los últimos segundos, pero hoy le respiran muy cerquita a Kansas.

El llamado “Otro Equipo de Los Ángeles”, como también se les dice a los Clippers de la NBA, que igual antes jugaron en San Diego, ha ganado ocho de sus últimos nueve juegos y tiene marca de 9-3, una derrota más y una victoria menos que los Jefes, así que a cuatro semanas de que finalice la temporada, aún está lejos de definirse el Oeste de la AFC; Cargadores y Jefes chocarán el jueves 13 de Diciembre en Kansas.

TRES MÁS. El espacio se agota pero no quiero dejar fuera de esta lista, aunque sin detalles, a tres equipos que creo están en ascenso en el momento más importante de la campaña regular, el mes de Diciembre, y son, en orden de importancia, Houston, Chicago y Seattle, que creo estarán en postemporada sin problemas y pueden matar gigantes.

Houston perdió los primeros tres del calendario pero hoy liga nueve victorias y encabeza el Sur de la AFC, Chicago perdió el domingo pero domina con tranquilidad el Norte de la NFC, y con Trubisky de vuelta será mejor equipo, y los Halcones Marinos suman tres triunfos en fila y son lo mejor de la NFC luego de los líderes divisionales, ojo con estos también. Lo espero en www.el-fanatico.com y aquí el viernes. Gracias.