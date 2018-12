El FanÃ¡tico

COLUMNA

El Fanático

Inesperado

Gerardo Osornio

07/12/2018 | 00:04 AM

DATO DEL DÍA. La semana pasada reseñamos aquí lo que será la nueva competencia de la NFL, la Alliance of American Football (AAF), que comenzará en Febrero, pero ahora resurge la XFL (Xtreme Football League), que regresará en 2020 luego de su única temporada en 2001; los ocho equipos anunciados jugarán en Nueva York, Los Ángeles, Washington, Dallas, Houston, Seattle, San Luis y Tampa.

PEPITAS DE ORO. Muchos pensábamos que esta temporada de la NBA sería otra vez un paseo para Golden State en el lado Oeste, pero no ha sido así, aunque lo curioso es que no son los Lakers quienes por ahora les han quitado la hegemonía del sector, lo que igual la mayoría esperábamos con la llegada a la franquicia angelina de LeBron James, sino los Nuggets, ese equipo de Denver que hace rato no gana un campeonato, pero que hace ruido.

El equipo en cuestión es bastante balanceado en muchos sentidos, por ejemplo, casi tiene la misma marca de triunfos y derrotas en casa que en gira y su promedio de puntos por partido llega ligeramente arriba de los 110, mientras recibe menos de 103 por encuentro, lo que no es una diferencia notable, pero suficiente para ganar mientras se mantenga, y dirán que recibir más de 100 por juego no es defensa, pero le alcanza.

El dilema es si Denver se podrá mantener así más tiempo, obvio imposible pensar en toda la temporada cuando apenas ha jugado poco menos de la tercera parte del rol regular, pero el momento de los Nuggets es para que sus fans lo disfruten: en los últimos 10 partidos han ganado 7 y han ligado 6 victorias, la racha más larga hasta el miércoles en la tarde en la liga; otro equipo que no debemos perder de vista es al de los Clippers, mucho ojo con éste.

FUTBOL NCAA. Este sábado se cierra la temporada regular con el clásico entre los equipos de la Armada y la Naval, hace décadas potencias, hoy sólo equipos populares, pero el interés es ver quién se llevará esa tarde el trofeo Heisman, el que otorgan al mejor jugador de la campaña y para no entretenerlo mucho, el candidato casi seguro para ganarlo es el quarterback de Alabama: Tua Tagovailoa, el mejor, pero sin calidad NFL.

Por otro parte, se anunciaron ya todos los Tazones y comienzan el 15 de este mes, pero el plato fuerte será el sábado 29 con los dos que servirán como semifinales para definir a los que más adelante disputarán el campeonato: primero chocarán Clemson y Notre Dame en el Tazón del Algodón, luego se enfrentarán Oklahoma y Alabama en el Tazón de la Naranja; el pronóstico es que Alabama y Clenson deben estar en el juego por el título el 7 de enero.

LO QUE VIENE. La semana 14 de la NFL presenta juegos interesantes y definitivos en las aspiraciones de muchos que quieren jugar en enero, comenzando con el partido de ayer entre Jaguares y Titanes, donde éstos necesitaban ganar para seguir con vida, si no fue así están tan muertos como su rival, hoy una catástrofe.

En la tanda dominical a las 11 AM, salvo el Bills-Jets, el resto tiene implicaciones de postemporada, pero debe seguir Baltimore ante Kansas, los Cuervos pelean el Norte AFC con Pittsburgh y Kansas es acechado por Cargadores, el que pierda se verá en problemas; de los de las 2 PM, elimine el Arizona-Detroit, los demás, incluso el de las 6 PM, son para seguirse completos. Lo espero en www.el-fanatico.com y aquí el martes. Gracias.