El FanÃ¡tico

COLUMNA

El Fanático

Incomprensible

Gerardo Osornio

21/12/2018 | 00:01 AM

DATO DEL DÍA. Tiger Woods y Michael Jordan son los dos personajes del mundo del deporte dentro del Top 10 de las celebridades estadounidenses con más dinero, el primero con 800 millones de dólares y el otro con mil 700 millones, pero cerca de entrar a la lista se quedó LeBron James, quien se calcula por el momento tiene una fortuna de 765 millones.

COMPLEJIDAD. Comento breve esto: en 45 años de seguir al detalle la NFL, nunca había visto una temporada tan compleja por competitiva, no mal jugada como dicen algunos, y para ejemplo estas joyas: Pittsburgh pierde tres en fila y luego derrota a los Patriotas, que suman así dos caídas consecutivas; Cleveland a dos semanas del final del rol regular es candidato a postemporada; y Filadelfia resucita de entre los muertos venciendo a Carneros.

Más ejemplos: Kansas City casi derrota a Carneros en el juego del año pero luego cae ante los sorprendentes Cargadores y éstos los alcanzan en el Oeste AFC; Houston e Indianápolis nacen muertos, pero ahora dominan el Sur AFC y con fuerza para matar gigantes; Jaguares, Bengalís, Broncos, Vikingos, Empacadores; Panteras y Halcones prometían mucho, hicieron soñar a sus fans y se cayeron del cielo; y como cereza en el pastel: Miami vive.

SEMANA 16. Considerando lo anterior, la semana 16, penúltima del calendario regular, luce muy atractiva, desde los juegos del sábado: Pieles Rojas-Titanes y Cuervos-Cargadores, dos partidos prácticamente de postemporada para cada equipo, el que pierda quedará pendiendo de un hilo; ambos por Fox Sports desde las 2: 30 PM.

El domingo a las 11:00 AM, excepto el juego entre Green Bay y Jets, todos los restantes son juegos con implicaciones de postemporada para al menos uno de sus participantes, destacando Cincinnati-Cleveland, Tampa-Dallas y Houston-Filadelfia; los tres partidos a las 2:00 PM son importantes para el acomodo final en enero, pero le sugiero el Pittsburgh-Nueva Orleans; y no se pierda el domingo en la noche entre Seattle y Kansas; el juego del lunes 24 de diciembre es para Grinch nivel pro: Denver-Oakland, sin pena ni gloria.

LA POLÉMICA. Se acusa a los Raiders de estar haciendo todo para terminar al fondo de la NFL en el rol regular y poder llevarse la primera selección del próximo Draft, lo que en todo caso es ilegal pero muy difícil de comprobar, pero cierto o no, de todas maneras Oakland tendrá por lo menos tres selecciones en la primera ronda de elección, así que la especulación de estar haciendo trampa me parece sale sobrado por mucho.

TAZÓN DE LOS PROFESIONALES. En la NFL así se llama el Juego de Estrellas y ya se publicó la lista de los que ahí estarán, siendo la sorpresa Patrick Mahomes, de Kansas, quien será el quarterback titular de la AFC en lugar del esperado Philip Rivers, de los Cargadores; este equipo es por cierto el que más elegidos tuvo con un total de siete.

El quarterback de la NFC será Drew Brees, de los Santos, quien ya hizo costumbre su presencia en este partido, y apunte que los equipos de Kansas y Pittsburgh tuvieron seis seleccionados cada uno, mientras Chicago, Dallas y Nueva Orleans tuvieron cinco cada uno; este partido será el próximo 27 de enero en Orlando, Florida.

Pásela bien, festeje, pero si toma no maneje, cene rico, pero no se exceda con las bebidas etílicas, que los suyos y los otros, los que no conoce, también tienen derecho a ser felices hoy y siempre. Abrazo a todos. Lo espero en www.el-fanatico.com y aquí sin falta el martes de Navidad. Gracias.