El FCE es un monstruo creado por monstruos para publicar monstruosidades. No mÃ¡s: Taibo II

El FCE es un monstruo creado por monstruos para publicar monstruosidades. No más: Taibo II

Este lunes, Paco Ignacio Taibo II delineó la política que seguirá al frente del Fondo de Cultura Económica, una institución que, dijo, cambiará desde hoy

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La palabra la dijo una colega. Habló deLa Gaceta, como órgano de prensa “octogenario” de Educal, si iba a seguir imprimiéndose. La palabra de Paco Ignacio Taibo II, al frente del Fondo de Cultura Económica (FCE), fue: “Sí, saldrá digital”.

México es un país “octogenario”, hace 80 años que gobierna el PRI con algunas pinceladas (dañinas, tremendas) del Partido Acción Nacional (PAN). “Vientos nuevos soplan en este país”, fueron las palabras de Paco al iniciar su primera conferencia de prensa en el Ajusco, al lado del Colegio de México, donde funciona la librería del FCE, Alfonso Reyes y donde a partir de hoy hay nuevas normas: el elevador se detendrá en todos los pisos y el estacionamiento será libre para todos los que trabajen en la institución.

¿Cómo salir de ese país “octogenario” y hacer prender las nuevas ideas que regirán el FCE, haciendo como se ha dicho la gran patria de lectores?

“Siento mucha adrenalina. Pensaba ir el viernes, cuando me nombraron gerente del Fondo, a mi casa, a dormir 14 horas seguidas, que a veces, es cierto, lo puedo hacer. Pero no. Dirigir esta empresa, esta editorial, trae mucha adrenalina. Ahí estaba yo con mi perro, caminando de un lado al otro, esperando que se me bajara”, fueron las palabras de Paco.

“Yo creí que era fácil, pero no. Este es un monstruo concebido por monstruos para producir monstruosidades”, fue el modo de describir los miles de trámites que hay que hacer en torno a un libro o a una librería, algo que Paco y su equipo intentarán alivianar y hacerlo más dinámico.

“Esto significa una nueva relación entre gobernantes y gobernados y la misión que tengo es ponerme al servicio de los lectores y los posibles lectores que hay en este país. Los lectores tienen que crecer, mis previas experiencias en la Brigada para leer en Libertad es que hay afuera un universo amplio de posibles lectores. En esa lógica se produce una transformación interna del Fondo de Cultura Económica, con la idea de juntar Educal, la Dirección General de Publicaciones, que ahora pasarán a depender del Fondo”, dijo Taibo II, flamante Gerente Editorial del FCE.

“Todos los días nos ponemos de acuerdo para empezar a caminar juntos, nos proponemos poner en circulación una red de 120 librerías, saneadas, reorganizadas, pensadas cada una de acuerdo al lugar donde están y convertirlas en focos de expansión. El concepto tradicional de librerías encerradas, con policías en la puerta, se convertirá en una librería que salga, al camellón de enfrente, a las actividades populares, a los barrios, focos de expansión del fenómeno de literatura”, afirmó.

Habrá microbuses de Educal para espacios de difusión, destinados a llegar a la última ranchería de México.

PRESERVANDO LAS TRADICIONES

Hay ciertas colecciones que ganaron su derecho y seguirán publicándose, la colección negra, la colección popular, aunque algunas de ellas tendrán virajes. Los breviarios serán breves y la colección popular tendrá literatura.

“¿Cuál es el sesgo pecaminoso que hace que una gran novela de ciencia ficción no amerite estar en una colección del Fondo?”, se preguntó Paco. “Va a llegar la mejor ciencia ficción del planeta”, se contestó.

Novelas policiales demostrando que no es un género menor, novela histórica, es decir, la colección popular se va a ver nutrida por la literatura.

“Se está abriendo ya una potente alianza con las principales editoriales mexicanas, para coeditar con ellas a los autores que antes venían publicados desde España y se cotizaban a precio euro”, dijo.

“El tema de abaratar el precio de los libros no es tema menor. Hay que bajar el precio de los libros y la única manera es nosotros publicar libros baratos, muy baratos. Pactar con la industria editorial para sustituir la importación y hacer los libros acá. La recepción fue muy buena, no tienen inconvenientes, vamos juntos en la aventura”, expresó el autor de Patria, cuyo documental ha empezado a transmitirse en Netflix.

Habrá una colección que se llamará Vientos del Pueblo, con grandes tiradas y a muy bajo precio para lectores populares. “Ustedes se preguntarán, ¿con qué dinero lo van a hacer? Me parece una maravillosa pregunta, pero yo todavía no lo sé. Ese es nuestro plan, intentaremos hacerlo, ya veremos cómo podemos”, dijo Paco.

EMPLEADOS DESPEDIDOS SON LOS DE CONTRATO

Los empleados despedidos terminaron su contrato en diciembre. El resto, queda en las tres dependencias culturales. “No desapareceremos Tierra Adentro, sino que la vamos a potenciar. No eliminaremos las ediciones dobles completas, sino que las pondremos en formato digital. No cerraremos librerías, vamos a hacer magia, porque los recortes de personal de acuerdo a las indicaciones de Hacienda, nos plantean serias reducciones de personal”, afirmó.

“Dirigiré el Fondo de Cultura Económica desde la calle. Cualquiera que esperara lo contrario, no me conoce. Significa que voy a estar con una mesa y una silla al pie de Educal o de una librería del Fondo, en las Ferias del libro. Dentro de poco armaré una biblioteca en la normal de Ayotzinapa. Soy frugal, soy espartano, soy franciscano y no renuncio a la calle. Espero dirigir el Fondo de Cultura Económica con mi equipo y mis locuras, iremos a hacer trabajo de base y a recoger la vibra de un proyecto vigente, virulento, no caótico. Caótico eran ellos, que editaban libros que nadie leía”, concluyó Taibo.