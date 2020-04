DEPORTE COLEGIAL

El Festival Andes cambia de fecha debido al Covid-19

osé Ángel Apodaca Bernal, director de la Agencia Servicios Deportivos Profesionales, confirmó el cambio

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Será hasta el próximo mes de junio, si es que existe el visto bueno de las autoridades de salud, cuando se realice el Festival Andes.

La modificación se debió a la situación que priva a nivel mundial con la contingencia sanitaria Covid-19, por lo que se decidió mover la fecha.

José Ángel Apodaca Bernal, director de la Agencia Servicios Deportivos Profesionales, confirmó el cambio debido a que originalmente estaba programada para finales de este mes de abril.

“Decidimos mover de fecha el Festival Deportivo Andes Mazatlán del 4 al 7 de junio, luego de que es de todos conocido lo que estamos viviendo de este receso deportivo, de actividad física y de todo lo que respecta ahorita de salir de nuestras casas”, externó Apodaca Bernal.

Las disciplinas que estarían viendo acción en este festival son baloncesto y futbol en varias categorías, con sede en las instalaciones de Colegio Andes Mazatlán.

En baloncesto los niveles convocados son Biberón, Micro, Mini, Pasarela, Cadetes y Juvenil, mientras que en el balompié van desde Pandas, Osos, Infantil, Juveniles A, B, C, Sub 16 y Sub 19.

Apodaca Bernal adelantó que deberán esperar la autorización de las autoridades correspondientes para el desarrollo del evento.

“La nueva fecha es siempre y cuando la situación de salud en el País se regularice para el mes de mayo y continuar con nuestra vida habitual, para poder retomar actividades y hasta el momento la fecha sería del 4 al 7 de junio”.