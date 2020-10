Novena Edición

El FIC de Los Cabos revela los siete títulos que estarán en competencia

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos ha dado a conocer la selección de las siete películas que estarán en competencia del 11 al 19 de noviembre

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ El Festival Internacional de Cine de Los Cabos cada vez se acerca más, a semanas de su inicio, la novena edición de esta fiesta del séptimo arte ha dado a conocer su selección oficial, que se realizará del 11 al 19 de noviembre.

Este 2020, el festival ha tenido que reinventarse ante la pandemia, sin embargo, el entusiasmo por el cine no baja. Los títulos seleccionados de México, Estados Unidos y Canadá, señala el Festival, retoman temáticas urgentes en estos tiempos como el aborto, la de defensa de la identidad y las consecuencias de la violencia en nuestras vidas.

Las películas que conforman la sección Competencia Los Cabos 2020 son:

1. Beans (Canadá, 2020), de Tracey Deer.

2. Cosas que no hacemos (México, 2020), de Bruno Santamaría.

3. In Between Dying (Azerbaiyán-México-Estados Unidos, 2020), de Hilal Baydarov.

4. Never Rarely Sometimes Always (Estados Unidos-Reino Unido, 2020), de Eliza Hittman.

5. Off the Road (México, 2020), de José Permar.

6. Summertime (Estados Unidos, 2020), de Carlos López Estrada.

7. Shiva Baby (Canadá-Estados Unidos, 2020), de Emma Seligman

Los premios Competencia Los Cabos (estímulo en efectivo para el director/directora de la película ganadora), Premio Cinecolor-Shalalá Competencia Los Cabos (de 730 mil pesos de postproducción de Imagen y 250, mil en servicios de Postproducción de Sonido) y el Premio Art Kingdom (para una cinta México por 300 mil pesos para su lanzamiento comercial) será elegidos por un jurado conformado por la directora de fotografía brasileña Carolina Costa, la curadora Mara Fortes y el documentalista Robert Greene.