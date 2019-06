El final de GOT fue idea de George R.R. Martin, no de los creadores de la serie

El final de Juego de tronos ha dividido a sus seguidores, muchos de los cuales no han quedado conformes con el desenlace de las tramas de la aclamada serie de HBO.

A pesar de que los fans de la ficción han culpado a los creadores y guionistas David Benioff y D.B. Weiss de haber llevado a cabo una octava temporada decepcionante y acelerada, ahora se ha sabido que no fueron ellos quienes decidieron una de las tramas finales más polémicas, la de Bran Stark como rey de los seis reinos.

Según ha contado el actor Isaac Hempstead Wright —Bran en la serie- fue George R.R. Martin el que planeó ese final para su personaje.

“David y Dan me dijeron que había dos cosas que George R.R. Martin había planeado para Bran: una era la revelación de Hodor —que se mostró en la sexta temporada—, y la otra que él sería el rey”, ha dicho en una entrevista en Making Game of Thrones —una de las páginas oficiales que tiene HBO sobre la serie.

No obstante, Martin, autor de la saga literaria en la que se basa la serie, ya aseguró que en los dos últimos libros que todavía quedan por publicar habrá cambios respecto a la ficción de HBO.

“Puede haber cambios y habrá muchos añadidos”, dijo el escritor hace apenas unos meses.

Isaac Hempstead Wright también explicó en dicha entrevista cómo reaccionó al conocer el final de su personaje.

“Tuve que levantarme y caminar por mi piso. Me dije: ‘¿Qué? Estás de coña’. Era lo último que esperaba que sucediera. Estaba convencido de que habían enviado un guión a todos en los que ponía que se convertirían en rey o reina, así que no me lo creí hasta que hicimos la lectura todos juntos”, aseguró.

Pese a haberse sorprendido por ese giro de guión, el joven actor ha defendido que Bran “es la persona ideal para estar al frente”.