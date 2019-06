El Fiscal dice que NaasÃ³n abusÃ³ de 4, tres menores de edad; teme que sus fieles junten para fianza

Ciudad de México (SinEmbargo).- Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, abusó de al menos cuatro mujeres, entre ellas tres menores de edad, informó el Fiscal General de California, Xavier Becerra.

“Hemos arrestado y presentado cargos contra Naasón Joaquín García y sus coacusados en un caso de tráfico sexual. Se les acusa de haber cometido 26 delitos mientras dirigían La Luz del Mundo“, informó el Fiscal en una conferencia de prensa esta tarde. “Pedimos a los sobrevivientes de abuso sexual que presenten información relevante al caso”, agregó.

El funcionario detalló que la investigación en contra del líder religioso inició por denuncias publicadas en una página de internet lanzada por autoridades californianas para denunciar casos de abuso sexual cometidos por personas que pertenezcan a organizaciones religiosas.

