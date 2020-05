El Fondo de Cultura Económica anuncia lectura poética de López-Gatell y causa polémica en redes sociales

Aunque la participación de López-Gatell en la lectura del trabajo del poeta Miguel Hernández, obtuvo muchos comentarios positivos, hubo personas que reaccionaron contra la actividad cultural organizada por el FCE

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- La noticia del Fondo de Cultura Económica (FCE) acerca de la lectura poética en la que participará el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, causó polémica en redes sociales.

“Mañana en nuestro programa #DesdeElFondo, el Dr. @HLGatell compartirá con nosotros un poema del genial Miguel Hernández para recordarnos un mensaje muy importante, #QuédateEnCasaLeyendo. @FCEMexico”, se lee en un tuit del FCE.

“¡Excelente! En verdad no sabes cuánto me encanta Miguel Hernández y escuchar al Dr @HLGatell recitando un poema suyo será un deleite. ¡Mañana no me lo pierdo!”, respondió una usuaria de Twitter.

Mañana en nuestro programa #DesdeElFondo, el Dr. @HLGatell compartirá con nosotros un poema del genial Miguel Hernández para recordarnos un mensaje muy importante, #QuédateEnCasaLeyendo. @FCEMexico https://t.co/So0hSMY7VN — Ezra Alcázar ☭ (@EzraAlcazar) May 6, 2020

“Increíble doctor @HLGatell que te prestes a estas estupideces. Ah es que ya te hicieron creer el cuento de que eres un rockstar. No mi doc, eres un científico responsable de dirigir los esfuerzos de una nación para combatir una pandemia”, escribió otro usuario.

“Si así como explica la Pandemia recita, ya me enamore mas de él.”

“Qué interesante! Qué tal si le preguntan qué opción tienen las personas que si no salen a trabajar NO COMEN??? con temas así valdría la pena seguir escuchando a este mentiroso”, señaló otro internauta.

“¿QUÉ? ¿Y quién rayos quiere oír a un wey pagado para decir idiotez y media?” dijo otra internauta.

“Wow. Chingonla iniciativa, espero poder conectarme y verlo. Los sonetos de Miguel Hernández son legendarios.”

“Mucha gente lo sigue, es una forma de fomentar la lectura. Un médico debe saber más que solo medicina”, contestó un internauta al tuit del Fondo de Cultura Económica.