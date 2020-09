El Fortaseg se derrochaba en altos salarios y eso costó la salida de Secretario de Seguridad: Alcalde de Mazatlán

Químico Benítez afirma que no le preocupa la eliminación del fondo y que se ajustará a lo que le den

Alma Soto

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que no le preocupa la eliminacion del Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad, del que este año recicibió aproximadamente 16 millones de pesos.

"No me preocupa, me voy a ajustar a lo que me den y lo voy a estirar, y me va a rendir más de lo mucho que le daban a otros", declaró.

Eran necesarios los recortes, expresó, pues en todas las dependencias federales y municipales había excesos.

En la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, donde se aplican los recursos del Fortaseg, por ejemplo, dijo, había altos salarios, lo que era un daño al erario municipal.

"El Capitán (Federico) Rivas (Valdés) trajo mucha gente con altos salarios, marinos, y fue parte de lo que provocó su salida como secretario de Seguridad Pública", manifestó.

Según el paquete económico 2021, enviado al Congreso por la Secretaría de Hacienda, no se destinaron recursos para el FORTASEG para el próximo año.

¿QUÉ ES FORTASEG?

Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de seguridad.

Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública.