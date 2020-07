El francés Kylian Mbappé aparecerá en la portada del videojuego de futbol FIFA 21

CIUDAD DE MÉXICO._ EA Sports ha presentado de forma oficial las tres portadas de la nueva entrega de la famosa franquicia de futbol, FIFA 21. Cada una de ellas corresponde a una de las ediciones del juego con sus respectivas versiones estándar, champions o ultimate. Por ello, en función de la que escojamos dispondremos de una u otra portada. Eso sí, en todas es Kylian Mbappé la estrella.

El delantero del PSG ha mostrado su emoción a través de las redes sociales junto al anuncio de las ediciones asegurando que se trata de “un sueño hecho realidad”.

Cover Star ⭐️

Can’t wait to play this!

Proud to be the #FIFA21 cover star

Dream come true. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/RGpStusWwH