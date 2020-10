El Frizian busca su lugar en el regional mexicano

El cantante sonorense graba en Mazatlán sus videos musicales

Fernando Espinoza

Para El Frizian ha llegado el momento de buscar su lugar como solista del regional mexicano, luego de formar parte de algunas bandas musicales, decidió probar suerte y sacar su propio material.

El cantante sonorense, de 24 años, se encuentra en Mazatlán grabando sus próximos videos musicales, se trata de una producción en vivo al ritmo de banda sinaloense.

“Aprovechamos la pandemia, de alguna manera dentro de todo lo malo que está pasando es que tenemos mas tiempo y nos venimos a Mazatlán a grabar cuatro canciones en vivo. Se paró todo el trabajo con la cuarentena, no hay conciertos, y aunque al principio estaba preocupado, me di cuenta que es mejor aprovechar el tiempo libre”, dijo El Frizian en entrevista con Noroeste.

En esta producción en vivo, que saldrá en las próximas semanas, El Frizian estuvo acompañado por Banda El Puerto, de Mazatlán. Hicieron una fusión de talentos en los temas “Autorízame”, éxito de Alfredo Olivas; “Don Suerte”, tema de su propia inspiración en coautoría con Juan Miguel Molina Vázquez; un corrido de antaño titulado “Gerardo González”, y el tema “Mi gusto es”.

Comienza un sueño

La pandemia por coronavirus le hizo una mala jugada a Cristóbal Laborín, conocido en el ambiente musical como El Frizian, pues este año empezó su proyecto como solista y tan solo tres meses después, sus planes se vieron truncados.

“Cuando empezó el año arrancamos con todo, muchos proyectos y planes, de hecho tenía varias presentaciones en Estados Unidos, grabar temas allá también, pero luego se vino esto del coronavirus y se paró todo”, compartió.

“Pienso que ya hubiéramos avanzado más si esto no estuviera pasando, porque a pesar de todo lo que hemos sacado se ha movido muy bien, me sorprende que hay gente esperando ver lo que sacaremos, primero Dios, ya que podamos hacer presentaciones en vivo me daré cuenta en realidad cómo me va a ir”.

El Frizian recordó que antes de lanzarse como solista fue vocalista de agrupaciones como Banda Río y Banda La Prendida, esta última le brindó la oportunidad de vivir un tiempo en Mazatlán, donde hizo amigos y contactos en la música.