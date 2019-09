El fundamento del matrimonio es la amistad, aseguran especialistas en orientaciÃ³n matrimonial

TALLER

El fundamento del matrimonio es la amistad, aseguran especialistas en orientación matrimonial

Proyecto Nairobi organiza el taller Matrimonios en armonía, familias que trascienden

Nelly Sánchez

El matrimonio no termina por la falta de amor, sino por la mala comunicación, un matrimonio que se comunica bien, puede enfrentar cualquier situación difícil en la vida, coincidieron las expertas Catalina Wamba y Luz Marie Orci.

Al impartir el taller Matrimonios en armonía, familias que trascienden, organizada por Nairobi Culiacán, Wamba, especialista en Bioética y Ciencias de la Familia, aseguró si hay un buen equipo, amistad y una buena comunicación, seguramente lo podrán enfrentar.

"Creemos que hoy en día la comunicación es sumamente complicada, todo el mundo quiere quedarse con la última palabra, no sabemos escuchar, escuchamos más para defendernos que para entender y el fundamento del matrimonio es la amistad y se nos olvida que tenemos que cultivarla, a veces le echamos más ganas a las amistades que tenemos fuera que a nuestro propio cónyuge", apuntó.

"Un matrimonio que trasciende es el que se comunica bien, que tiene buenas técnicas, que no se ofende, que saben que el cónyuge siempre está de mi lado, que hace un equipo y cultivar su amistad".

Consideró que hay factores que influyen para que las parejas no se comuniquen, como la ansiedad, el estrés, el egoísmo y el orgullo de querer tener la razón siempre.

"Nos mostramos muy fuertes y el amor es volverse vulnerable, reconocer lo que estoy haciendo mal, mis límites y poder presentarlos a mi cónyuge y me ayudes a mejorar, pero no sabemos hacer eso, somos muy orgullosos, muy impacientes, estamos en la cultura de tener todo rápido, no sabemos esperar, nos cuesta mucho trabajo compartir".

Luz Marie Orci, orientadora familiar y matrimonial, agregó que que además del matrimonio la familia está en crisis y que hay ataques mediáticos importantes detrás de ello.

"Nos están vendiendo un concepto de libertad malentendido muy preocupante, porque los jóvenes se están yendo con la finta de libertad, que el matrimonio te pone ciertas amarras, te esclaviza", apuntó.

"No es que te quite libertad, sino que tu cedes cierta libertad por amor, y no hay nada más libre que el amor y nada que haga más feliz a un ser humano que encontrar su plenitud y su felicidad en el amor".

La especialista destacó que la buena noticia es que hay muchas herramientas para que ayudan a fortalecer la relación, como consejeros matrimoniales, que pueden acompañar a los matrimonios para llevarlos de la mejor manera y que el camino sea más fácil.

"No creo que sea la falta de amor lo que está acabando el matrimonio, sino la falta de entender lo que es el amor, estamos confundiendo el amor con un sentimiento, el amor es un acto de voluntad, una decisión, te invita a la acción y te cambia el panorama".

Durante el taller, que se llevó a cabo durante dos días en el auditorio del Hospital Ángeles, abordaron temas como los cuatro enemigos de la comunicación conyugal, la forma de cultivar cariño y admiración en el matrimonio, aceptar la influencia del otro, los problemas del matrimonio y la creación de un sentido de trascendencia, entre otros.

PROYECTO NAIROBI

El proyecto Nairobi nació con la misión de ayudar a fortalecer la unión de las familias mexicanas y de difundir el pensamiento y las propuestas de los expertos más talentosos en temas relacionados con la familia, con el propósito de que al conocerlos y escucharlos, mejoren las ideas y las familias.