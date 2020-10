El futuro de Calderón se decide en tribunales: hoy, México Libre. Ayer, la SCJN. El 7, audiencia en EU

Los tres procesos judiciales se alinean en un momento en que la familia Calderón-Zavala busca conformar un partido político de representación nacional para usarlo 'como salvamento político y como salvamento jurídico' después de haber encabezado un sexenio (2006-2012) que dejó un halo de irregularidades y corrupción, al que se suma el estigma de haber violentado –voluntaria e involuntariamente– al país

02/10/2020

Ciudad de México.– El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidirá hoy si México Libre sobrevive a las acusaciones de fraude que le hizo el Instituto Nacional Electoral, en uno de los varios juicios que se llevan en tribunales de México y de Estados Unidos que atañen al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que es constitucional la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes de México, y en la breve lista de nombres que inicia con Carlos Salinas de Gortari está Calderón.

En paralelo, en una corte de Brooklyn, Nueva York, el 7 de octubre (la próxima semana) se someterá a una primera audiencia a quien fuera el hombre más poderoso de su mandato, Genaro García Luna, en un proceso judicial que más que a un individuo, juzgará a una administración.

El ex secretario de Seguridad Pública federal es acusado de pactar con narcotraficantes y de haber librado una guerra contra grupos criminales rivales del que se señala como su favorito: el Cártel de Sinaloa.

Los tres procesos judiciales se alinean en un momento en que la familia Calderón-Zavala busca conformar un partido político de representación nacional para usarlo “como salvamento político y como salvamento jurídico” después de haber encabezado un sexenio (2006-2012) que dejó un halo de irregularidades y corrupción, al que se suma el estigma de haber violentado –voluntaria e involuntariamente– al país, de acuerdo con el politólogo de la Universidad Iberoamericana Puebla, Juan Luis Hernández Avendaño.

Para el académico, “México Libre representa dos cosas. Por un lado, los intereses exclusivos de la familia Calderón-Zavala […], y por otro lado, ya en el contexto más político-ideológico, representa los intereses de ciertos sectores de la población mexicana conservadora”.

En ese sentido, Hérnandez Avendaño dijo que la situación actual de Felipe Calderón abona a la falta de credibilidad que lo persigue, que transfiere a la institución que busca conformar como partido y que, asimismo, genera resistencias y faltas de apoyo al interior del Poder Judicial, lo que mina el futuro político del expanista y de México Libre.

“No debe de llamar la atención que el Poder Judicial se mueva con criterios jurídicos y al mismo tiempo, con algunos criterios políticos” en cuanto que “tiene la facultad de interpretar la Constitución, y en ese interpretación, hay criterios políticos y hay una hermenéutica política también. Esa hermenéutica política del propio Poder Judicial me parece que en éste momento no es favorable a los objetivos políticos para los Calderón-Zavala”, explicó el politólogo.

Al igual que Hernández Avendaño, el profesor de Ciencia Política del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Gustavo López Montiel expresó que el panorama actual de Felipe Calderón y México Libre es adverso, por la falta de confianza pública que existe con respecto al ex presidente panista, de modo que su proyecto “ya no resulta ser una opción política viable”.

EL FUTURO DE MÉXICO LIBRE

Los juicios en contra de exfuncionarios relacionados con Felipe Calderón, así como los señalamientos por irregularidades en contra de México Libre y la figura vilipendiada del ex presidente hacen que, aun cuando el INE y el TEPJF permitan el surgimiento de un nuevo partido político de derecha, “muy probablemente en una elección, yendo solos como normalmente es en la primera elección de un partido político en donde no pueden hacer alianzas por ley, no alcancen el tres por ciento de los votos que se requieren para continuar siendo un partido político”, de acuerdo con López Montiel del ITESM.

Por su parte, el analista político Enrique Toussaint aseguró que el caso de Felipe Calderón y México Libre representa una doble oportunidad para que el Poder Judicial demuestre su independencia. Primero y más allá del proceso de consulta ciudadana, porque se abre una oportunidad —con el apoyo del Ejecutivo federal— para procurar a ex presidentes que deben de ser investigados si hay indicios para hacerlo con apego al debido proceso legal; y segundo, porque tiene en sus manos la decisión para otorgarle o no su registro como partido político a México Libre, en un contexto en que “Calderón ha tratado de minimizar las irregularidades en el proceso de financiamiento de la organización que está formando” junto con su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo.