El futuro de la educación superior ante la sociedad digital - Noroeste

CONVERSATORIO

El futuro de la educación superior ante la sociedad digital

Las instituciones de educación superior tienen como desafío preparar a sus egresados para un mundo donde la digitalización dicta las condiciones, oportunidades y demandas laborales

Noroeste / Redacción

“En la sociedad del conocimiento no hay duda de que tenemos que tener un vínculo entre la sociedad y las universidades, creo que la discusión debe estar en cómo podemos vincular a los actores”, señaló Alfredo Camhaji, asesor de la coordinación general del Foro Consultivo.

¿Cómo enfrentan las instituciones de educación superior el desafío de preparar a sus egresados para un mundo donde la digitalización dicta las condiciones, oportunidades y demandas laborales?

En el conversatorio Estrategias para atender y dar seguimiento al tema del futuro de la educación superior ante la sociedad digital, que formó parte del Seminario Internacional “Opciones y Desafíos en México para las Instituciones de Educación Superior ante la Sociedad digital” que se llevó a cabo en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), especialistas intercambiaron reflexiones acerca de los retos que tienen las universidades en la actualidad.

“El 40 por ciento de la población en América Latina quedaría sin trabajo en los próximos años (…) este tema, en particular para los egresados universitario, tiene características singulares porque hay varios trabajos donde muestran que esta desocupación no va a ser plana sino que va a tener diferencias en la medida de la complejidad que tengan los trabajos y su digitalización. Los más especializados son los menos propensos a la automatización”, explicó el coordinador académico del Seminario, Celso Garrido Noguera.

Señaló que uno de los principales objetivos del seminario fue analizar cómo la universidad da cuenta de su responsabilidad con la sociedad y cómo asumirá estas transformaciones al brindar propuestas y actividades que sirvan en beneficio de la comunidad.

Una de las propuestas para enfrentar este reto es generar relaciones de comunicación y colaboración sólidas, no solo entre los actores académicos, políticos, empresariales y sociedad, sino entre las universidades.

De acuerdo con Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), “las universidades, no digamos entre sí, sino al interior de las mismas, están extremadamente desvinculadas en procesos de investigación o de difusión. La forma en como están organizadas no son propicias para la cooperación (…) habría que pensar en otras estrategias como la que hemos nosotros experimentado de las redes temáticas que pudieran generar mejores resultados”.

Durante su intervención, el asesor del coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Alfredo Camhaji, sugirió la creación de laboratorios de vinculación. “Es fundamental el diálogo entre los actores, pero si ese diálogo no se traduce en proyectos comunes, en actividades que pongan a prueba lo que se está dialogando, es muy fácil que se pierda el interés. Me parece que en la sociedad del conocimiento no hay duda de que tenemos que tener un vínculo entre la sociedad y las universidades, creo que la discusión debe estar en cómo podemos vincular a los actores”.

El reto no es menor, después de todo, el mundo al que se enfrentan hoy los jóvenes egresados es de incertidumbre, pero también de nuevas oportunidades.

“Desde las universidades tenemos que estar muy conscientes de que ya no somos solo casas de estudio, como inicialmente se nos definió. Hoy lo determinante, desde mi perspectiva, es que la función más importante de una universidad tiene que ver con la manera en cómo se vincula con el entorno. Ese es su papel en el siglo XXI”, dijo Raúl Arias Lovillo, secretario académico de la Universidad de Guanajuato.

En el conversatorio también estuvieron presentes Sebastián Rovira, oficial de asuntos económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; Germán Álvarez, jefe del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y Rodolfo Quintero, profesor de la UAM.