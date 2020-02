El futuro ha llegado: las redes sociales temÃ¡ticas son una realidad

El futuro ha llegado: las redes sociales temáticas son una realidad

Entérate de esta nueva evolución de las redes sociales y el impacto que tendrá en futuras tecnologías.

Noroeste / Redacción

Las nuevas tecnologías están cambiando el mundo tal y como lo conocían las generaciones pasadas hace algunas décadas. El día a día de cualquier persona ha variado de manera ostensible con la llegada de todos estos avances, no dejando casi ninguna acción cotidiana fuera de estos progresos. Las relaciones sociales han cambiado de manera nítida, la llegada de las redes sociales y de aplicaciones como WhatsApp han hecho que la visión de interacción entre los diferentes individuos haya variado de manera drástica.

Los avances no se detienen, y cada día que transcurre surgen nuevas opciones en el mercado para que las personas puedan seguir aumentando la utilización de este tipo de tecnología. Las redes sociales han cambiado la visión del mundo de millones de individuos, pero éstas no se quedan ahí, y a las ya tradicionales Twitter, Facebook o Instagram muchas empresas desean ampliar la oferta y ofrecer a los potenciales clientes redes sociales temáticas que se ajusten más estrictamente a sus gustos y a sus necesidades profesionales.

Todas ellas no son tan masivas, e incluso no han progresado desde su lanzamiento al mercado, pero el público que las utiliza es mucho más fiel, y que desempeña muchas más horas a diario en su utilización. La parcela académica, pese a que las redes sociales se conciben como aplicaciones de ocio por el gran público, utiliza todas estas nuevas formas de comunicación para poner en contacto a expertos en las diferentes materias de estudio, poniendo en común todos los avances descubiertos por cada uno de ellos, y pudiendo asesorar cualquier duda que pueda surgir ante estos avances.

Otro de los aspectos que han potenciado las nuevas redes sociales temáticas, es la interacción entre personas de todo el mundo que se dedican a la misma actividad empresarial. Cualquier persona quiere progresar en su trabajo, buscando nuevos retos que cumplan con sus expectativas laborales, y en este sentido LinkedIn ha marcado un antes y un después en todo este tipo de búsquedas activas de empleo.

El sector del ocio no es ajeno a todo ello, y los casinos físicos como tal han dejado paso a múltiples plataformas online que permiten al usuario poder realizar su actividad preferida desde cualquier lugar y durante las 24 horas del día. Muchas personas no quieren poner en liza nada de su dinero, pero sí poder jugar a sus juegos de cartas preferidos frente a otros contrincantes que tienen su misma pasión. Es aquí donde se ponen de manifiesto los casinos sociales. Dando la oportunidad de no exponer ninguna cantidad dineraria, y de poder practicar de manera real frente a otros rivales, a fin de ganar experiencia para cuando se tengan que tomar decisiones en partidas en las que sí haya algo en juego.