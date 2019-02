El General ligado al huachicol y a PeÃ±a buscÃ³ le liberaran sus cuentas; una Jueza le dijo que no

El General ligado al huachicol y a Peña buscó le liberaran sus cuentas; una Jueza le dijo que no

Por presuntos movimientos irregulares, el pasado mes de enero el Gobierno Federal ordenó congelar las cuentas bancarias de cuatro militares de alto rango, quienes desempeñaban tareas de vigilancia en ductos de Pemex

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Una jueza federal negó liberar las cuentas bancarias del ex Subdirector de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), General Brigadier Eduardo León Trauwitz, actualmente bajo investigación por presuntos vínculos con huachicoleros, reveló Milenio.

La Jueza Décimo Quinta de Distrito en Materia Administrativa, Alma Delia Aguilar Chávez, negó la suspensión provisional en el amparo promovido para impugnar el congelamiento de sus cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Por presuntos movimientos irregulares, el pasado mes de enero el Gobierno Federal ordenó congelar las cuentas bancarias de cuatro militares de alto rango, quienes desempeñaban tareas de vigilancia en ductos de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto, informó el diario Milenio.

De acuerdo con información publicada por el periódico, las cuentas aseguradas pertenecen al General Eduardo León Trauwitz y el Teniente Coronel Wenceslao Cárdenas, ex titulares de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex; del General de Brigada Sócrates Alfredo Herrero, Gerente de Seguridad Física de la SSE, y del Coronel de Infantería Emilio Gosgaya, Gerente de Gestión Técnica.

General que sirvió a Peña Nieto es investigado por huachicoleo

En su solicitud de amparo, Eduardo León Trauwitz cuestionó la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ordena a los bancos cesar todas las operaciones con clientes incluidos por la UIF en su lista de personas bloqueadas por sospechas de lavado de dinero.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el pasado 28 de enero que la Secretaría de la Defensa (Sedena) llamó a México al General Brigadier, quien se encontraba en Panamá, para que responda a las investigaciones que se realizan sobre el robo de combustibles a Pemex.

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga al general Trauwitz y al teniente coronel Wenceslao Cárdenas Acuña, quienes fueron titulares de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Petróleos Mexicanos (Pemex), por presuntamente sembrar tomas clandestinas de hidrocarburos y no informar al Ministerio Público de ilícitos localizados.

Ramón Márquez Ledesma, Sargento Segundo y Coordinador de la Subgerencia de Salvaguardia Estratégica en Tampico; Arturo Villa Adame, Teniente de Infantería y Jefe del Departamento de Seguridad Física de Tampico; Francisco Casas Sánchez, Comandante y Subgerente Región Centro de Salvaguardia Estratégica; Marcelino Mesinas García, Teniente de Infantería y Subgerente Región Centro de Salvaguardia Estratégica; Oziel Aldana Portugal, Teniente de Caballería y Jefe de departamento de Pemex para Administración de Bienes Materiales, Cuerpo de Seguridad, Vigilancia y Supervisión en Ciudad de México; Isaac García Pulido, Sargento Segundo y Jefe de Departamento de Pemex en Camargo, Chihuahua, son otros de los militares investigados, según se constata en la denuncia presentada por trabajadores de Pemex ante la PGR, en poder de los periodistas Jannet López y Jesús Rangel.

“Esos funcionarios ordenaban a trabajadores a que dejaran sin inhabilitar tomas clandestinas descubiertas, que no hicieran ningún reporte por escrito y otras acciones, además de que si no obedecían, los hacían parecer ante otras autoridades como delincuentes”, reportó Milenio.

¿HABRÁ MÁS POLÍTICOS LIGADOS AL HUACHICOL?

Las investigaciones relacionadas al robo de combustible que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sí pueden llevar a grupos políticos en concreto relacionados a ese delito, confirmó su titular Santiago Niego Castillo en entrevista con SinEmbargo.

“Sí, por supuesto. Nosotros lo que vamos hacer es desarrollar las investigaciones y, con independencia de la filiación política, en el caso donde se encuentre que un servidor público haya cometido un acto de corrupción relacionado con el robo de hidrocarburos, se presentarán las denuncias correspondientes”, contestó a la pregunta sobre si es posible que las indagatorias den con grupos políticos involucrados con el huachicol, ya que existen incluso fotografías de políticos con líderes huachicoleros.

Nieto Castillo agregó que se se castigará a quien resulte responsable y que habrá “cero tolerancia a la corrupción”.

A raíz del arranque del plan para combatir el robo de combustible del Gobierno federal, ex consejeros de Petróleos Mexicanos (Pemex) y expertos en el sector, han dicho a SinEmbargo que es necesario que se siga la ruta del dinero para dar no sólo con los criminales y los funcionarios de la compañía, sino con los políticos y sus grupos que están involucrados en el mayor saqueo la llamada Empresa Productiva del Estado.

“Esto es todo un negocio que involucra a muchísimas dependencias, a muchísima gente. No estamos hablando sólo de narco, huachicoleros que venden a menudeo el producto; estamos hablando de toda una industria que involucra a muchísima gente. Todos esos intereses van a estar dañados y se van a reacomodar si realmente no se toman las acciones que se deben tomar y se continúa con la impunidad […]”, dijo hace unos días Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason y afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington, DC y al Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice.

Correa-Cabrera consideró que la estrategia de combate al robo de combustible que emprendió en nuevo Gobierno federal ya empezó a sacudir a los grupos políticos involucrados en ese ilícito.

“Mira lo que pasó con [Rafael] Moreno Valle. Los que conocen bien sobre el Gobierno de Puebla, sobre las dinámicas políticas, saben que si esto pasó en Puebla como estaba pasando es porque tenían conocimiento la autoridad más alta de las fuerzas armadas y el Gobernador del Estado. No hay manera de que una operación de la magnitud que se ha dado, por los años que se ha dado, incrementándose exponencialmente, no había conocimiento de las autoridades más altas. Por lo tanto, obviamente estos grupos políticos se van a seguir resistiendo, va haber un problemón enorme porque se les cierra la válvula de los recursos, a eso le llamo la ruta del dinero: no le llamo a cómo lavan el dinero, porque eso no lo sabemos, pero sabemos que hay grupos que se benefician del dinero: ¿quién está involucrado, relacionado con esos recursos que sin ellos no se podría realizar esta actividad?”, cuestionó la investigadora.