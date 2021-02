'El Góber Precioso', Mario Marín, ingresa a Cereso de Cancún; es acusado de torturar a Lydia Cacho

El ex Mandatario ingresó al Cereso de Cancún cerca de las 12:51 horas de este jueves, según informaron medios locales

Sinembargo.MX

04/02/2021 | 07:27 AM

MÉXICO._ Mario Marín, el llamado “Góber Precioso”, ex Gobernador de Puebla que estuvo a salto de mata durante un año y 10 meses, ingresó a al Centro de Reinserción Social (Cereso) Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo, después de ser detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes oficiales confirmaron a SinEmbargo la detención del ex funcionario esta tarde.

“Estaba con algunos familiares en una casa de una hermana”, dijo uno de los agentes federales que participó en la detención. “Estaba en una colonia alejada de playa, con algunos familiares”, abundó.

Después de que rindiera su declaración ministerial en la subdelegación estatal de la FGR en Acapulco, agentes trasladaron al ex Gobernador a Quintana Roo para presentarlo ante un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal.

La ⁦@FGRMexico⁩ me avisó en cuanto detuvieron al ex gobernador #MarioMarin escondido en Acapulco. Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de #PornografíaInfantil Vamos por todos. 🙏🏼 pic.twitter.com/LJX0qXZY8v — Lydia Cacho (@lydiacachosi) February 4, 2021

El ex mandatario ingresó al Cereso de Cancún cerca de las 12:51 de este jueves, según informaron medios locales esta madrugada.

Mario Marín es acusado del presunto delito de tortura en agravio cometido en 2005 contra de la periodista Lydia Cacho.

Miguel Barbosa Huerta, actual Gobernador de Puebla, agradeció a la FGR la detención de Mario Marín.

La periodista Lydia Cacho pidió “ir por todos” los involucrados en la tortura de la que fue víctima por denunciar redes de pornografía infantil.

“La ⁦@FGRMexico me avisó en cuanto detuvieron al exgobernador #MarioMarin escondido en Acapulco. Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de #PornografíaInfantil Vamos por todos”, escribió Cacho en su cuenta de Twitter.

La organización Artículo 19 celebró la detención del exgobernador Marín y la calificó como un “importante avance en la búsqueda de justicia, verdad y reparación del daño”. También llamó al Poder Judicial de la Federación a conducirse con imparcialidad y a brindar garantías de seguridad a jueces y magistrados.

El 11 de abril del 2019, la Magistrada María Elena Suárez Préstamo giró las órdenes de aprehensión en contra de los cuatro personajes involucrados en una confabulación contra la autora del libro Los Demonios del Edén.

La orden de aprehensión girada en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito, con sede en Cancún, además del exgobernador Mario Marín incluyó al empresario, Kamel Nacif; al exdirector de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam, y al excomandante Juan Sánchez Moreno por el delito de secuestro en contra de Lydia Cacho.

El 30 de abril del 2019 la FGR confirmó, a través de un comunicado, que la orden de aprehensión en contra de Juan Sánchez por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura.

La detención de Juan Sánchez Moreno fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, en cumplimiento de la orden girada por la Juez de Quintana Roo.

Sin embargo, a unos meses de ser otorgada esta orden de aprehensión, Lydia Cacho se mostró insatisfecha por los pobres resultados de la FGR e incluso señaló que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, es indiferente y no le interesa seguir el caso contra el exgobernador de Puebla el empresario Kamel Nacif Borge, así como el exjefe de la Policía Judicial Adolfo Karam Beltrán.

Gertz Manero respondió a su vez a la periodista que ya se había emitido la ficha roja para la captura del ex Gobernador de Puebla por el delito de tortura.

Lydia Cacho ha sido agredida por ejercer su profesión desde la publicación del libro Los Demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía infantil, donde exhibió una red internacional de delincuencia organizada, encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, dedicada a la trata y explotación sexual de niñas y niños de entre 4 y 14 años de edad y en la que se involucran el empresario Kamel Nacif Borge y el exgobernador priista Mario Marín Torres.

En septiembre del año pasado la periodista insistió en que Mario Marín era protegido por un grupo criminal y se escondía en Puebla.

“Nos informaron que ya saben, que les consta que Mario Marín sigue en Puebla, protegido por un grupo criminal, que no lo han podido detener porque cada vez que se le acercan se mueve dentro de Puebla. Dentro de Puebla no lo pueden detener. Nos lo dijo la Fiscalía”, expuso en el programa “Los periodistas” de La Octava.

INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO

Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó en marzo de 2020 que se congelaran las cuentas del ex Gobernador Marín Torres, del ex jefe de la Policía Judicial, Adolfo Karam y del empresario Kamel Nacif, el área también presentó una denuncia por delitos fiscales y presunto lavado de dinero.

Las solicitudes fueron enviadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, misma que pidió a las instituciones informar las cuentas y montos vinculados a los presuntos criminales, además, se solicitó congelar las cuentas de miembros de su familia, reportaron medios nacionales.

En septiembre del año pasado, que jueces federales ordenaron descongelar las cuentas, el titular de la UIF informó que de las pertenecientes a Kamel Nacif se liberaron 800 millones de pesos y este personaje vinculado a temas de corrupción política y trata de personas.

Luego que se liberaran las cuentas, la propia Lydia Cacho informó que Mario Marín se encontraba en Puebla y era protegido por un grupo criminal, por ello cada que intentaban detenerlo lo trasladaban a otro lado, también dentro del estado.

EL 'GÓBER PRECIOSO'

Luego de que en 2005 la periodista Lydia Cacho publicara el libro Los demonios del edén, en el que hace referencia a una red de pornografía infantil que actuaba con el conocimiento y la protección de políticos y empresarios de Quintana Roo y Puebla y que implicaba a Jean Succar Kuri y a Kamel Nacif Borge, el llamado “Rey de la Mezclilla”, éste la demandó por difamación.

En diciembre de ese mismo año, Cacho fue aprehendida en Cancún, Quintana Roo. La periodista acusó haber sido secuestrada por elementos policiacos de Puebla, que la trasladaron de manera ilegal a esta entidad para enfrentar los cargos.

El 14 de febrero de 2006, el diario La Jornada dio a conocer una serie de conversaciones telefónicas en las que Nacif le agradece al entonces Gobernador priista de Puebla, Mario Marín, por haberle dado “un coscorrón” a la escritora e incluso el empresario le ofreció a Marín, como muestra de gratitud, “dos hermosas botellas de coñac”.

En el audio, el “Rey de la mezclilla” se refiere a Marín como “mi Góber precioso” y “el héroe de esta película”.

Por su parte, el político afirmaba:

“Pues ya ayer le acabé de darle un ‘pinche coscorrón a esta vieja cabrona’. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad.

“Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos constesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras”.