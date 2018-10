BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS

El Gobierno cree que si da gasolina es suficiente, critican Sabuesos Guerreras

El Gobierno del Estado no entiende las necesidades de los colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos, señalan

Antonio Olazábal

El Gobierno del Estado no entiende las necesidades de los colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos, y creen que si dan sólo para la gasolina es suficiente, criticó María Isabel Cruz, presidenta del Colectivo de Sabuesos Guerreras A.C.

Luego de varias mesas de trabajo con el Gobierno del Estado, Isabel Cruz afirmó que el ejecutivo se niega a realizar mesas diálogo con los familiares de víctimas de desaparición forzada, ya que creen que dando insumos es suficiente.

"Con el Gobierno del Estado estamos, todavía no te puedo decir que tenemos un acuerdo porque no hemos llegado a tal, estamos en pláticas en estira y afloja, pero no tenemos nada aún", compartió.

"Queremos las mesas de trabajo con los colectivos de desaparecidos pero ellos no entienden lo que es una mesa de trabajo como nosotros la queremos, ellos piensan que nada más es 'te voy a dar gasolina, te voy a prestar un carro para que vayas a búsqueda' y no es así", criticó.

Añadió que falta sensibilidad del Gobierno del Estado, ya que únicamente se abocan en los materiales para ayudar a las familias que buscan a sus desaparecidos, cuando ellos deberían de implementar mecanismos para buscar a sus seres queridos y evitar que este fenómeno se siga suscitando.

"Gobierno no entiende que el problema es muy grande y que hay niños que quedaron solos, que no tienen el sustento para que su familia les dé de comer, entonces son mesas que debería de atender todo el Gobierno del Estado, es lo que ellos no entienden, las necesidades de las familias que quedan desprotegidas", acusó.