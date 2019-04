El Gobierno de Culiacán anuncia que ordenará auditoría al STASAC

El Alcalde Jesús Estrada Ferreiro señaló que por la Ley de Disciplina Financiera está obligado a comprobar los gastos que realiza y con ello pedir comprobación al Sindicato

Karen Bravo

El Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro ordenó una auditoría para el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, anunció en conferencia de prensa este jueves.

“Una auditoría a partir de hoy se ordena para el Sindicato el STASAC para que acrediten en qué está gastando el dinero”, señaló.

Anteriormente el Ayuntamiento de Culiacán le otorgaba seis millones de pesos al Sindicato para que cumpliera con gastos operativos, sin embargo en esta administración se le retirarán estos recursos al STASAC, informó el Alcalde.

“Esos seis millones de pesos no tenemos comprobación en qué los gastan y aún cuando tuviéramos, no podemos justificarlo, qué van a decir, gastamos en gasolina, fuimos a Mazatlán, fuimos al sindicato fulano, a Mochis, allá, a mí qué me importan los sindicatos filiales al sindicato STASAC que están en otros municipios”, expuso.

Con la Ley de Disciplina Financiera el Ayuntamiento está obligado al manejo transparente de los recursos y con ello puede pedir comprobación de gastos al STASAC, explicó Estrada Ferreiro.

Aunado a la auditoría, Estrada Ferreiro expuso que la comuna gastaba un millón de pesos en becas otorgadas a trabajadores para que se capacitaran.

“A trabajadores que supuestamente estudian, qué les pedimos, únicamente que traigan la constancia de que están inscritos en una escuela afiliada a la SEP, no queremos estar pagando becas por pagarla, no vamos a dar dinero a gente que no estudia”, dijo.