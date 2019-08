El Gobierno de El Químico, que prometió austeridad, justifica con el pueblo los gastos de Cultura

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dice que los eventos gratuitos de Carnaval, Semana Santa y Día de las Madres dispararon los costos de la paramanunicipal. ¡Ah! Y le puede dar más recursos para cerrar el año

Fernando Espinoza

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres justificó que el presupuesto del Instituto de Cultura ya casi se haya agotado, porque los espectáculos de Carnaval, Semana Santa y Día de las Madres no tuvieron costo para el pueblo.

Este lunes, el regidor Rodolfo Cardona, coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo, reveló de que el Instituto de Cultura se ha gastado el 90 por ciento de su presupuesto anual de enero a junio, por lo que exhortó a la dependencia "ajustarse el cinturón".

“Se ha gastado de más porque no se le ha cobrado ni un cinco al pueblo, y eso es lógico que nos pegue, de algún lado tiene que salir el recurso, ellos han 'apechugado' con todos los gastos, la verdad que se ha trabajado bien; pero no olviden que en todos los evento no se cobró nada”, dijo el Presidente Municipal.

Además, añadió que de ser necesario, se puede ampliar el recurso por parte del Ayuntamiento para que Cultura termine el año.

“Se puede ampliar al presupuesto dependiendo las necesidades, ya veremos si es necesario ampliar un poquito”, finalizó.

Los gastos reportados por el Instituto de Cultura son de 88.9 millones de pesos, de enero a junio de este año, según la información que brindó el regidor Rodolfo Cardona.