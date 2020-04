El Gobierno de Jalisco suspende las actividades no esenciales ante la contigencia por COVID-19

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez anunció la suspensión de actividades no esenciales a partir de hoy a las 19 horas.

Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Gobernador declaró que se suspenden todas las actividades no esenciales, entre ellas, servicios hoteleros y turísticos, tours, bares, las playas se mantendrán cerradas.

“No son vacaciones, esta es una emergencia sanitaria nacional. A partir de ya, se cancelan los servicios turísticos de Jalisco, con todo y playas”, compartió Alfaro Ramírez.

