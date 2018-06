El gobierno de López Obrador sí dio adjudicaciones directas por 170 millones de pesos al contratista Rioboó - Noroeste

VERIFICADO 2018

El gobierno de López Obrador sí dio adjudicaciones directas por 170 millones de pesos al contratista Rioboó

Como acusó el candidato Ricardo Anaya, la compañía sí recibió, entre 2002 y 2005, cuatro adjudicaciones directas, todas para la construcción del Segundo Piso del Periférico

13/06/2018 | 12:12 AM

Manuel Ureste / Verificado 2018

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, aseguró durante el tercer debate presidencial que cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno capitalino entre 2000 y 2005 le otorgó contratos por 170 millones de pesos, sin pasar por ninguna licitación pública, al contratista José Manuel Rioboó.

-No tiene sentido lo que planteas –respondió López Obrador a Ricardo Anaya-. Te digo que no. Yo no soy corrupto.

-¿No es cierto, Andrés? –insistió Anaya.

-No –respondió López Obrador-.

Pero la información es cierta.

