El Gobierno federal descartó entregar recursos extraordinarios a Sinaloa para obras de drenaje y vialidades

Quirino Ordaz Coppel señaló que ya habló con el secretario de Hacienda de Gobierno federal, Arturo Herrera Gutiérrez, y que no tiene buenas noticias

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El Gobernador Quirino Ordaz Coppel señaló que ya habló con el secretario de Hacienda de Gobierno federal, Arturo Herrera Gutiérrez, para gestionar recursos extraordinarios para cierre de año para la construcción de obras para drenaje y vialidades y no ha habido buenas noticias.

Durante la ceremonia de izamiento de bandera, a propósito de la conmemoración del 209 aniversario de la Independencia de México, Ordaz Coppel señaló que otra preocupación que hay de entrada es el recurso del Presupuesto de Egresos 2020 que se ha destinado para diferentes rubros que competen con prioridad a Sinaloa.

“Va a iniciar apenas, ahorita el presupuesto se entregó la semana pasada y tiene una ruta, primero es la Ley de Ingresos que tenemos hasta finales de octubre para que se apruebe y hasta el 15 de noviembre el Presupuesto de Egresos, entonces habrá todo un camino para cabildear, para negociar”, dijo.

“Nosotros ya lo empezamos a hacer porque tenemos que ir por más apoyo para el campo. Históricamente, siempre ha venido abajo pero el impacto se ve importante, está fuerte y el tema también de la pesca, del turismo, la ganadería, lo que son las principales actividades de Sinaloa. Vamos a cabildear, a gestionar y hablar con todos quienes podamos”.

Por el tema de obras, agregó, lo que pidieron es que se les diera algún espacio para hacer pequeñas y medianas obras para continuar la inversión en drenajes y en vialidades.

“... parece que ese camino no tiene una buena ruta”, lamentó.

“Yo ya lo plantee al Secretario de Hacienda y me dijo que no, pero estamos viendo otras posibilidades de apoyo en el cierre. No está fácil, por eso es que nosotros seguiremos trabajando muy fuerte y supervisando las obras que están en proceso, otras que están iniciando y muchas de ellas con recursos estatales”.

Actualmente, señaló que las participaciones están al corriente, sin embargo han caído y eso afecta también a los municipios.

“Tenemos que tener más rigor, más disciplina, las participaciones federales que es bien importante para los estados y para los municipios porque de ahí pagan nómina y gasto operativo, no están creciendo en términos reales para el año entrante”, agregó.

“Entonces, son situaciones que hay que ver lo mismo que las aportaciones, lo que es el ramo 033 tampoco está creciendo en términos reales y eso es delicado porque vamos a tener que ser muy cautelosos en las definiciones presupuestales”.

En este momento, la preocupación del Gobierno estatal es la de continuar las obras que se tienen en proceso, además de ver cómo reducir las complicaciones que han traído consigo la aprobación de una Ley de Pensiones que no se ha cumplido desde gobierno federal.

“El tema es terminar las obras que tenemos en proceso. Creo que eso es lo más relevante y algo que para mí es una prioridad son los trabajadores que están en el IPES, los pensionados, porque esa Ley de Pensiones se hizo porque Hacienda prometió recursos que nunca cumplió. Entonces, al Estado se le vino una doble carga. Por eso es que vemos tan inflados los números, pero no se les va a dejar de pagar su pensión a los trabajadores”, expresó.

“... esa ley se hizo y Sinaloa fue el primero en hacerlo porque había un fondo de pensiones a nivel nacional de Hacienda, donde el incentivo era que si hacíamos la ley te iban a dar recursos, pero de haber sabido que no daban, como no dieron, no se hubiera hecho la ley y hubiera seguido todo igual. Eso vino a hacer muy voluminosa la deuda, ustedes revisen del 2010 para atrás, no veíamos una cantidad tan estratosférica como es la que tenemos ahorita”.