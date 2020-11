El Gobierno federal no cumple y ha tenido malos resultados: Sergio Jacobo Gutiérrez

De acuerdo con el líder de la bancada del PRI en el Congreso del Estado el Gobierno federal ha abandonado a los sectores productivos de Sinaloa

América Armenta

CULIACÁN._ Cumplir lo que se promete, es lo que el líder de la fracción priista en el Congreso de Sinaloa, Sergio Jacobo Gutiérrez, pide a las autoridades federales, pues de acuerdo con el legislador no están cumpliendo con las promesas y los sectores sinaloenses lo están resintiendo.

“El Gobierno de la República, es un gobierno que no cumple y que ha tenido malos resultados, un gobierno que solamente destruye instituciones y deja en el abandono a los sectores productivos, un gobierno que no se ha interesado ni siquiera por lo más importante que es la salud de los mexicanos", aseguró Jacobo Gutiérrez.

El también presidente de la Fundación Colosio Sinaloa expuso que continuarán trabajando en el estado con diversos foros, para ver cuál es el perfil de candidatos y candidatas que la ciudadanía quiere en el 2021, además de escuchar qué es lo que necesitan en los sectores del estado.

“Queremos que las propuestas y compromisos de todas y todos los candidatos del PRI sean realistas, viables, no debemos prometer lo que no podemos cumplir, no podemos hacer lo que hace el Gobierno federal, que prometió mucho y no está cumpliendo a los mexicanos y a los sinaloenses”, reiteró.

Jacobo Gutiérrez también consideró un “presidencialismo excesivo” por lo que dijo que es necesario que en las próximas elecciones se tenga un equilibrio, esto en su mensaje en el Foro de Consulta Ciudadana Municipal realizado en Angostura.

“Tenemos que limitar al presidente en sus excesos y también tenemos que trabajar para que los buenos gobiernos como el que tenemos en el municipio de Angostura y en el estado de Sinaloa, no tengan regresiones”, agregó.

El evento contó con las participaciones de Miguel Sotelo Camacho, regidor; Óscar Castro Borja, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Angostura; Kitzia Rentería Contreras, Presidenta de Fundación Colosio en el municipio; Maricela García, Presidenta de la Unión Ganadera de Angostura; Cesáreo Urias y de diferentes voces de sectores, organizaciones que dieron voz a PRImero tu propuestas.