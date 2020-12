El Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 continuará en el circuito de Interlagos hasta 2025

SAO PAULO._ Los organizadores de la Fórmula Uno anunciaron este miércoles que el Gran Premio de Brasil continuará celebrándose hasta la temporada de 2025 en el circuito de Interlagos, en la ciudad de Sao Paulo.

“Sao Paulo seguirá siendo la sede del Gran Premio de Brasil hasta 2025!”, informó la F-1 en su perfil de Twitter.

La renovación del contrato con las autoridades paulistas, que finalizaba este año, entierra la posibilidad de trasladar la carrera a Río de Janeiro, un cambio que contaba con el respaldo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pero que finalmente no se ha producido.

Según el calendario preliminar previsto para la temporada de 2021, el Gran Premio de Brasil, que pasará a llamarse Gran Premio de Sao Paulo, tendrá lugar el 14 de noviembre y será la antepenúltima prueba del campeonato

Este año no pudo celebrarse debido a la alta incidencia de la pandemia del nuevo coronavirus en Brasil, que hasta este martes sumaba cerca de 7 millones de contagios y casi 183.000 fallecidos relacionadas con la COVID-19.

“Brasil es un mercado muy importante para la Fórmula 1, con seguidores devotos y una larga historia del deporte en el país. La carrera de Brasil siempre fue un destaque para nuestros incondicionales, pilotos y socios”, dijo en una nota el director ejecutivo de la Fórmula Uno, Chase Carey.

