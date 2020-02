El Gran Premio de China se pospone por el brote de coronavirus

El Gran Premio de China de Fórmula, que se tenía que celebrar del 17 al 19 de abril, se ha pospuesto sin fijar todavía una nueva fecha debido a la epidemia de coranavirus que afecta al país, informó este miércoles la FIA.

Tanto la organización de la Fórmula Uno como la propia FIA comunicaron que han aceptado la solicitud del promotor del gran premio chino para posponer la prueba a una nueva fecha ante la incertidumbre que se vive en el país por el brote de coronavirus.

Desde el anuncio realizado este miércoles a la fecha inicialmente prevista para el GP de China estaban 63 días, pero la incertidumbre que rodea a la epidemia ha llevado al aplazamiento de la prueba.

A través de las cuentas en redes sociales de los organizadores de la Fórmula Uno se ha apuntado que se seguirá analizando durante las próximas semanas la situación para evaluar posibles fechas alternativas para celebrar la carrera.

