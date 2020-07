El grupo Por qué tuve cuatro brindará concierto virtual el domingo

Los hermanos Torres Araiza, reunidos por la pandemia en Mazatlán, invitan a vivir la música que interpretan con pasión, a través de la página de Facebook de Cultura CMA, el domingo a las 18:00 horas

Héctor Guardado

Los hermanos Torres Araiza: Israel, en el violín; Susana y Mariana, vocalistas, y Daniel, guitarrista, cuando fueron niños vivieron a cuatro cuadras del Teatro Ángela Peralta y en cuanto aprendieron a leer sus papás los inscribieron en la Escuela de Música y en la de Danza del Centro Municipal de Artes.

Y ahora los cuatro hermanos brindarán un concierto el próximo domingo, a través de la página de Facebook del Instituto de Cultura: Cultura CMA.

A estos cuatro niños la música y la danza les cambió la vida, sus padres los inscribieron porque era mejor que aprendieran música y danza a que anduvieran de vagos. La calidad de la educación artística que recibieron convirtió un pasatiempo, que hizo feliz su infancia, en su vocación.

Israel es un exitoso violinista requerido por importantes agrupaciones de música alternativa, clásica y popular de México y el extranjero.

El instrumento de Daniel es la guitarra clásica; Susana fue una voz destacada del Coro Ángela Peralta con un futuro en el bel canto, vocación a la que renunció para convertirse en nutrióloga y en madre.

Mariana fue una de las alumnas más brillantes de su generación de la Escuela Profesional de Danza Contemporánea, profesión que ejerce, estudió cinco años de ballet en el CMA cuando era niña.

Desde que eran pequeños, los hermanos Torres Araiza se convirtieron en el espectáculo de todas las reuniones familiares: Navidad, Semana Santa, bodas, cumpleaños, 15 años de amigos y familiares estuvieron amenizadas por las improvisaciones del simpático grupo de niños que veían a la música como un divertido juego.

REUNIDOS POR LA CUARENTENA

Susana Torres es la segunda en edad de los hermanos, vive en la Ciudad de México al igual que dos de sus hermanos.

“Me vine a pasar la cuarentena de la contingencia sanitaria a Mazatlán porque vivo en la Ciudad de México, tengo dos niños y mis papás viven aquí, todos mis hermanos amamos este puerto, cuando vimos que va para largo esta pandemia, terminé rentando un departamento y estoy instalada aquí hasta que se acabe lo del Covid. Mis hermanos decidieron lo mismo, todos vivimos fuera, pero como todos los mazatlecos nos encantaría quedarnos a vivir para siempre en este paraíso”, compartió Susana.

“Desde niños cantamos y hacemos música juntos porque todos estudiamos música en el CMA, la Plazuela Machado era nuestro patio de juegos, lo considerábamos nuestro parque, mi mamá se quedaba esperándonos en las bancas y cuando no podía estar allá, las mamás de los otros niños nos cuidaban mientras chiroteábamos en la plaza, entre clase y clase, de regreso nos íbamos los cuatro juntos, fue una niñez idílica que todos recordamos con mucho cariño”.

El extraño nombre de Por qué tuve cuatro surgió de una frase que su mamá repite una y otra vez, su vocación de madre le reclama por qué no tuvo más hijos.

“El proyecto de Por qué tuve cuatro nació a causa de la pandemia, estábamos como siempre improvisando en la casa de mis papás, un funcionario del Instituto de Cultura que quería que mi hermano Israel tocara en uno de sus programas virtuales nos escuchó y le gustó la idea, nos pidieron que nos pusiéramos un nombre y recordamos que mi mamá siempre decía “Por qué tuve cuatro”, ella quería tener cinco hijos, tiene vocación de madre y es buena para formar a los niños, y así se le quedó”, comentó.

“En la Ciudad de México cantamos juntos en misas de bodas y 15 años, y nos promovemos como Torres Cuatro, pero no nos gustó y decidimos cambiar el nombre".

La cantante añadió que para los hermanos el CMA es su segunda casa, y que su familia son los maestros, los tramoyistas, los artistas, los bailarines, las maestras de ballet.

"Toda la vida los hemos visto, mis hermanos y yo conocemos cada recoveco del teatro, estuvimos estudiando ahí entre 10 y 15 años”.

Todos los recuerdos de su niñez tienen como escenario la plazuela Machado y el Teatro Ángela Peralta.

“Recuerdo que como todos los niños no tienen dinero, no podíamos comprar boletos para la ópera La Traviata, oíamos que era algo maravilloso y no nos quedamos con las ganas, nos metimos y agachados debajo de las sillas del tercer piso vimos la puesta en escena, fue mágico, yo ya estudiaba música pero ahí fue cuando decidí inscribirme en el Coro Ángela Peralta, me enamoré de la ópera”, dijo.

“Mis hermanos y yo somos músicos, nos hemos dedicado a esta profesión de una u otra manera a lo largo de 25 años, es algo que amamos y que sabemos hacer".

EL CONCIERTO VIRTUAL

Susana comentó que el concierto virtual que van a ofrecer en la página de Facebook Cultura CMA interpretarán canciones como Summertime, Imagine, What I'm doing here; boleros como La mentira, Flor de Azalea, un tango de Roberto Calvo que se llama Lluvia fue.

"Mi hermana Mariana hizo la letra y la música de una canción que se llama Marea, también vamos a interpretar la Canción mixteca y vamos a dedicar parte del repertorio a la música tradicional sinaloense”, detalló.