El GÃ¼ero Castro cuenta la verdad sobre el matrimonio de La Gaviota y EPN

El productor de Televisa comparte que sus enlaces civil y religioso con Angélica Rivera fueron disueltos a través del divorcio y los procesos que impone en derecho canónico

MÉXICO._ Hace unos días, el ex sacerdote Alberto Athié aseguró que la boda eclesiástica que Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto tuvieron en Toluca “no tienen ningún valor sacramental”, ya que supuestamente “el vínculo matrimonial” entre “La Gaviota” y el productor José Alberto Castro “permanece vigente”; ante esto, “El Güero” contó en exclusiva a Quién la verdad.

Castro, relajado y amable, aclaró qué pasó con su boda civil y religiosa con Rivera:

"Ella y yo nos casamos hace varios años, se llevó a cabo un divorcio tanto legal, como de parte de la Iglesia, que anuló el matrimonio hace casi 12 años, sobre el derecho canónico y son sus reglas”, relató.

José Alberto, siempre dispuesto a responder, hizo énfasis al explicar que “el matrimonio está anulado, así lo aceptó la Iglesia y por eso ella pudo volver a casarse; también hubo un divorcio civil, así que nosotros estamos, ante las leyes de Dios y de los humanos, legalmente separados, divorciados”.

Otro de los temas que ocupó la atención respecto a la relación entre el productor de Por amar sin ley y la protagonista de La dueña fue la posibilidad de una reconciliación, a lo que “El Güero” respondió: “Tenemos muy buena amistad (risas), yo la quiero mucho, es una gran mujer, la mamá de mis hijas, le tengo mucho respeto y lo único que tenemos es una gran amistad, nada más”.

Respecto a todo el revuelo causado, el productor aceptó que todo se trató de rumores y malinterpretaciones:

“De todo lo que se ha especulado, por ahí hubo un mal manejo, mala información respecto a la situación de lo que fue la anulación del matrimonio, pero sí se anuló; lo anularon directamente en La Mitra, la Arquidiócesis Primada de México, conforme su derecho”.

El productor apoya el regreso a la televisión de La Gaviota

José Alberto “El Güero” Castro reveló si, ahora que Angélica Rivera expresó que tiene el deseo de retomar su carrera como actriz, tendría un lugar para ella en la nueva teleserie que arrancará con Televisa, en la que retratará la vida dentro de un hospital, los dramas personales de los doctores y de la relación que tienen con sus pacientes.

“En cuanto a la mamá de mis hijas, ella ha comentado eso (sus ganas por actuar de nuevo), yo espero que en un momento dado ella tome la decisión de cuándo lo hará, no sé si sea pronto o no, pero su regreso a la pantalla no debe ser en un cameo, sería bastante efímero, no lo vería por ese lado, pero ya es su decisión lo que hará en su trabajo.

“Con ella (Rivera) tengo una muy buena comunicación, pero no tengo un personaje establecido (en su próximo proyecto), ella es una actriz sólida, muy importante como para traerla en un rol muy pequeño, ahorita no tendría nada en puerta, tendría que pensar en un proyecto para ella, y Angélica tendría que pensar con qué compañía y persona trabajar”, abundó José Alberto.

Sus hijas son su prioridad

Para El Güero Castro las personas más importantes son sus hijas, Regina, Fernanda y Sofía, por lo que son su prioridad; a la tercera la ayudó a impulsar su carrera dentro de la actuación y, aunque descartó que en este nuevo proyecto trabajen juntos, sí espera que sea pronto cuando sus caminos laborales se unan nuevamente.

“Trato de darme el tiempo para estar en mi familia. A mis hijas trato de disfrutarlas lo más que puedo, acompañarlas, son el motor más importante de mi vida, lo que hago, lo que soy es por ellas. Sofía acaba de terminar un trabajo muy interesante (El último dragón), por lo que cuentan ella y algunos de sus compañeros.

“Ahora no creo que esté en sus planes venir a hacer un cameo, pero por mí, siempre trabajar con alguien de mi familia, tenerlos cerca, para mí es muy importante, entonces en el momento en que se dé la oportunidad (de trabajar de nueva cuenta juntos) para que suceda, yo encantado de la vida”, finalizó José Alberto.