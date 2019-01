El helicÃ³ptero de Martha Ã‰rika y Moreno Valle cayÃ³ en picada: SCT; es inusual, seÃ±ala

El helicóptero de Martha Érika y Moreno Valle cayó en picada: SCT; es inusual, señala

El Secretario de Comunicaciones y el Subsecretario dan un avance de las investigaciones sobre el accidente en el que murieron la Gobernadora de Puebla y el Senador. Todavía no hay conclusiones pero sí algunos datos sobre la caída de la aeronave.

Sinembargo.MX

23/01/2019 | 12:13 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El ingeniero Carlos Morán Moguel, Subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó esta mañana sobre los avances de la investigación del desplome del helicóptero en Puebla del pasado 24 de diciembre, donde murieron la Gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo el Senador, Rafael Moreno Valle.

Informó que de acuerdo a las investigación se pudo concluir que la aeronave se impactó en un ángulo de 60 grados. Dio una vuelta y cayó casi de manera vertical. Pero todavía no se tiene una razón específica de por qué cayó. Se va a esperar a que las autoridades aeronáuticas invitadas a la investigación concluyan.

Morán Moguel precisó que fue una caída inusual, pero que aún no se puede especular.

“Sí es inusual, no es lo normal. Es una de las cosas que llaman la atención, que haya una caída prácticamente vertical y además invertida, no es normal. Algo generó la caída del helicóptero”, dijo.

“Pero dijo que en este momento no se puede especular más”, recalcó.

Moran detalló que en la investigación han participado el Grupo de Investigación Técnica de Aeronáutica de la SCT; así como el Gobierno de Puebla, la Sedena y la Marina. También hubo un equipo de expertos: el Transportation Safety Board de Canadá, y también hubo representación del Ministerio de Transportes de ese país; estuvo representada la Agencia Europea de Seguridad Aeronáutica y la agencia nacional de vuelo de Italia.

Dijo que se puso especial énfasis en algunos otros componentes que se identificaron de la aeronave: el GPS; cuál era la actitud de vuelo; las revoluciones de los motores. Informó que los restos del helicóptero fueron trasladada a un hangar en el aeropuerto para que se resguardaran los componentes electrónicos como de la aeronave en su conjunto.

Morán Moguel precisó que incluso los técnicos aún no saben por qué se realizó una maniobra como esa, para que el helicóptero cayera en un ángulo de 60 grados. “No quisiera especular cuál fue el origen de una maniobra de esa naturaleza”, dijo. “Todo puede haber ocurrido, incluso alguna falla de otro tipo. No lo sabemos, no quisiéramos adelantar absolutamente nada”.

“Cayó casi verticalmente, con el rotor principal hacia el suelo, dio una vuelta. No sabemos cuál fue la causa, si fue una falla de alguno de los componentes, algún problema de maniobra. No lo sabemos, eso es lo que vamos a saber con los resultados que nos dé el laboratorio”, agregó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Explicó que cada uno de los componentes fue enviado a un laboratorio especializado internacional.

Detalló que se desplegaron los componentes en el hangar, donde se dibujó una silueta del helicóptero, y se revisó cada uno de los componentes críticos. Ahí los expertos nacionales y extranjeros revisaron uno por uno los componentes. Dijo que varios componentes fueron enviados a laboratorios del extranjero para que se haga una análisis detallado, el cual se enviará a las autoridades nacionales quienes finalmente los enviarán al Grupo de Investigación Técnica de Aeronáutica.

El pasado 24 de diciembre, la Gobernadora y su esposo fallecieron al caer la aeronave en la que viajaban. Martha Érika Alonso, de 45 años, había asumido el cargo 10 días antes; su esposo, Rafael Moreno Valle, que también fue Gobernador de Puebla, se desempeñaba como coordinador de los senadores del PAN.

La tarde del percance, el Presidente informó que había recibido información sobre un accidente donde Alonso y Moreno Valle habrían perdido la vida, posteriormente vino la confirmación. Además de la Gobernadora y el coordinador de los panistas, también perdieron un asesor de Moreno Valle y dos elementos de la tripulación de la aeronave. Las investigaciones comenzaron el 25 de diciembre.

Una de las posibles causas del accidente, según informaron en su momento las autoridades, pudo ser un golpeteo de viento en la cola del helicóptero donde viajaban, que sólo sobrevoló unos minutos y despegó de la capital poblana.

LA EMPRESA Y LAS INVESTIGACIONES

Morán Moguel dijo que era una aeronave Augusta 109, modelo 2011. Tenía 2 mil 074 horas de vuelo en total y recordó que era propiedad de Servicios Aéreos del Altiplano. Jiménez Espriú indicó esta mañana que la empresa dueña del helicóptero “estaba en orden”. “Sí ha habido accidentes de estos helicópteros, pero no precisamente de esa empresa. La empresa tenía sus certificados en orden”, dijo.

Jiménez Espriú, informó que se solicitó a los laboratorios que se lleven a cabo los procesos lo más pronto posible, pero que no se pueden precipitar las investigaciones. Cuestionado sobre el plazo para concluir las investigaciones, Espriú dijo que “pueden ser semanas pero también meses”.

“Estamos hablando nosotros de toda la parte técnica de lo que puede ser un accidente, del evento que lamentablemente ocurrió”, explicó. Dijo que por otra parte está el análisis ministerial, que una parte la lleva la Fiscalía de Puebla y otra la Fiscalía General. “En función del dictamen técnico, como explicó el Fiscal General, podrá haber nuevas líneas de investigación, pero no vamos a especular en este caso”, precisó.