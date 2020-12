El hijo de Mayra pidió a Santa volver a ver a su mamá; hace casi dos años que la desaparecieron

Las navidades no son la misma sin Mayra Millán, sus tres hijos solo piden volver a verla; el menor, de seis años, quiere un celular para hablar con ella

América Armenta

Esta es la segunda Navidad en que una silla vacía espera ser ocupada por Mayra, joven madre de tres hijos, quienes lo único que anhelan es que su madre regrese de viaje para que pueda seguir con ellos; Marisol, su hermana, tiene fe en que así será.

“Para nosotros es la segunda Navidad que pasamos sin Mayra, es muy difícil porque Mayra tiene tres niños y el del medio su carta dirigida a Santa Claus lo único que pidió fue ver a su mamá y una tarjeta para los juegos”, relató Marisol.

“El más chiquito dice que él quiere un celular para hablarle, porque a él sí le va a contestar su mamá; quiere un celular para hablar a su mamá y decirle que se venga porque ya la extraña”, agregó.

Mayra Guadalupe Millán Castro fue desaparecida el 15 de febrero del 2019, su última ubicación fue en Ciénega de Casal, región del Évora. Su familia la busca siempre y las fechas como Navidad y Año Nuevo son un doloroso recuerdo de que ella no está.

Cuando la familia de Mayra descubrió el contenido de la carta que el hijo mediano mandó a Santa Claus, su alma se partió, porque no entendían cómo él pudiendo pedir tantas cosas, solamente pidió volver a ver a su madre.

“El tener una silla vacía, sin una respuesta, sin nada... cuando alguien se va, fallece, te haces a la idea y le ruegas a Dios que descanse, pero cuando es una ausencia porque la desaparecieron, cuando existe esa ausencia por desaparición es muy difícil”, manifestó la tía de los tres menores que esperan a su mamá.

“Nosotros tenemos dos navidades que para nosotros no ha sido una feliz Navidad, para nosotros no ha habido un día feliz en todos estos meses, que ya va para dos años ahora en febrero. ¿Qué es para nosotros eso?, pues pasan los días y yo ahorita quisiera cerrar los ojos y despertar y que ya haya pasado este año, que ya no haya fiestas, que ya no haya nada qué celebrar”, expresó.

Marisol detalló que para la familia todas las navidades, los años nuevos, los días de las madres y los días que sean, es como si se pusieran una máscara para poder estar, porque es muy difícil sobrellevar la ausencia, vivir con la angustia siempre cuestionándose en dónde está Mayra.

A los tres niños de Mayra los han mantenido alejados de lo que sucede, ellos saben que su mamá se fue de viaje, pero saben que su mamá va a regresar. Cuando sucedió la desaparición, el mayor tenía 10 años, ahora tiene 12 y se ha vuelto muy silencioso, la familia cree que es la edad y que entiende lo que está pasando, pero no lo platica, por lo que tratan de hacer que su vida sea lo más normal posible en lo que Mayra regresa.

El hijo mediano tenía cinco años, ahora tiene siete y es quien pidió a Santa que su mamá regrese; mientras que el menor, que tenía cuatro años y ahora seis, todos los días pide que su mamá regrese, por lo que pidió el celular para marcarle.

“Dice: ay mi mamá qué vaga, no ha venido, ya quiero que venga mi mamá”, comentó Marisol, “porque ellos piensan que su mamá anda de viaje que va a regresar, entonces ellos siempre están diciendo: ¿por qué mi mamá ya no viene?, ¿por qué no la vemos?, ¿por qué no la invitan?, ¿por qué el día de la Virgen traemos una foto de ella?, ¿por qué hacemos esas caminatas?”, resaltó.

El mayor ya va a ir a la secundaria y puede que al salir vea a su madre en algún lugar con los detalles para recibir información de su paradero; el menor ya sabe leer y en una ocasión vio que la foto de su madre decía “desaparecida” junto a ella, por lo que reclamó, señalando que ella está de viaje, no desaparecida y como estos se siguen enfrentando a otros retos en la espera de Mayra.

“Ellos no esperan nada, ellos solo esperan que regrese, ella va a regresar, yo sé que ella va a regresar, si había un obstáculo para que ya regresara, ya no está, va a regresar”, concluyó.