El Imdem regulará a promotores de boxeo y lucha

Se realizará una calendarización previa y se llevará a cabo un padrón de estos deportistas

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El Instituto Municipal del Deporte por vez primera meterá en cintura a promotores de boxeo y lucha libre.

La intención es que en realidad la Comisión de Box y Lucha funja como tal, respetándose una calendarización previa, regulando a promotores y de paso llevar un padrón de estos deportistas bajo un minuciosa supervisión, evitando lo más posible que aparezcan exponentes sin ningún tipo de licencia.

Humberto Álvarez Osuna, director del Instituto Municipal del Deporte, se comprometió a resolver la situación de ambas disciplinas que por años no ha tenido un control.

"En esto hay tres puntos importantísimos, el primero tiene que ver con el respeto de las fechas, en la actualidad vemos lamentablemente que promotores se cruzan en fechas, no sé si de manera intencional o porque realmente la comisión no ha apretado las piezas que tiene que hacerlo", aseguró Álvarez Osuna.

"En eso mismo checar que tanto luchadores como boxeadores estén listos para subir al ring o cuadrilátero, que haya una supervisión médica, pero que tengan la capacidad técnica para poder estar arriba del escenario, le toca a los promotores que asignen a gente que tengan la experiencia, además como tercer punto para llevar a cabo lo anterior se deberán registrar ante el Instituto y así conocer la situación, especialmente poder regular".

Desconoce el motivo de la falta de interés de anteriores administraciones, situación que ha cambiado en la actual con un gran número de afiliados a la dependencia deportiva.

"No lo sé, realmente no lo sé, a lo mejor era tema de confianza, a lo mejor no lo veían como algo útil, pero hoy estamos teniendo ese dato positivo, en este momento contamos ya credencializados en tres meses un total de mil 700 deportistas y hay alrededor de mil 200 que están por hacerlo, llegando casi a los 3 mil".

PUNTOS A REGULAR