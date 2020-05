“El imperio de la corrupción se instaló en la pandemia”: Muñoz Ledo; pide a la UIF investigar

El Diputado de Morena pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar la intermediación al hacer compras directas a proveedores aunque se trate de países, gobiernos o compañías

Sinembargo.MX

07/05/2020 | 03:41 AM

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo/EFE).- Porfirio Muñoz Ledo, Diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), denunció la existencia de un “imperio de corrupción” que, dijo, se instaló durante la pandemia. El legilsador aseguró que existe evidencia sobre el tráfico de insumos médicos para enfrentar la pandemia.

“El imperio de la corrupción se instaló en la pandemia; hay evidencias del trafique con los insumos esenciales para atacar al COVID-19”, detalló en su cuenta de Twitter.

Muñoz Ledo pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para evitar la intermediación en la compra aproveedores.

El político izquierdista es de los pocos diputados del oficialismo mexicano que se atreven a criticar en público al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A sus 86 años, tiene claro que no es un “borrego” y que nadie lo va silenciar.

“No soy discordante, soy opinante. En muchas de sus iniciativas estoy de acuerdo, pero hay algunas en las que no lo estoy y no me voy a callar en ningún momento ni en ninguna circunstancia”, expresó este miércoles en entrevista con Efe el Diputado, quien teme que la crisis de la COVID-19 deje en jaque el proyecto político de Morena, el partido gobernante que ayudó a fundar.

SE “VIOLA” LA SEPARACIÓN DE PODERES

El último episodio de enfrentamiento con el Gobierno fue la iniciativa que López Obrador mandó a la Cámara de Diputados para poder modificar a su antojo el presupuesto federal ante la crisis económica derivada de la COVID-19.

“Hay que verlo como un acto fallido que afortunadamente logramos entre muchos que se parara”, expresó en entrevista telemática Muñoz Ledo (Ciudad de México, 1933), quien opinó que la iniciativa daba “atribuciones excesivas al Presidente, que no tenía ni siquiera la obligación de rendir cuentas”.

–Con información de EFE.