El IMSS advierte sobre estrés colectivo por campañas electorales - Noroeste

El IMSS advierte sobre estrés colectivo por campañas electorales

Este tipo de enfermedad psicogénica masiva puede ser provocada por acciones como observar, escuchar y recibir constantemente mensajes con diferentes opiniones proselitistas

Noroeste / Redacción

Las estrategias de los candidatos pueden tener graves consecuencias en los ciudadanos, más allá del voto. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó en sus redes sociales sobre lo que llama "enfermedad psicogénica masiva", provocada por estrés colectivo.

Acciones como observar, escuchar y recibir constantemente mensajes con diferentes opiniones de las actuales campañas electorales, pueden despertar este tipo de histeria social en la que la susceptibilidad individual permite que el entorno afecte a las personas de forma conjunta, informa la Agencia Notimex.

Esto ocurre debido al aumento de cortisol que causa una reacción en cadena y puede ser suficiente para que se "contagie" y se liberen las mismas hormonas que causan el estrés.

"Además, contamos con las llamadas 'neuronas espejo' que al convivir con el estado de competencia, puede alterarnos de la misma manera", señala el IMSS.

Ante esta situación, el instituto aconsejó no ofender ni insultar, así como respetar la diferencia de opiniones y promover la tolerancia y el diálogo, resaltó en un comunicado.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, afirmó que la revisión de los ingresos y gastos de campaña que deberán concluir alrededor de 17 mil candidatos registrados el próximo 27 de junio, avanza sin contratiempos.

Entrevistado después de la firma de un convenio entre el INE y la Auditoria Superior de la Federación (ASF), resaltó que el dictamen correspondiente estará listo a más tardar a mediados del próximo mes de agosto, mismo lapso en el que se cerrarán las investigaciones que hay abiertas, por quejas o procedimientos oficiosos.

Aclaró que de las campañas en curso no se dará información hasta que no concluya todo el proceso de fiscalización, pues existe obligación a la secrecía, y anotó que han detectado algunos casos que los consejeros deberán analizar uno por uno, por lo que no se puede generalizar sobre ellos.

Murayama subrayó que, aun así, la fiscalización terminará en tiempo para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haga su trabajo, al destacar al respecto la colaboración muy ágil que han tenido del sistema financiero mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).