El IMSS evalÃºa protocolos de 16,626 empresas que reiniciarÃ¡n actividades el prÃ³ximo 1 de junio

El IMSS evalúa protocolos de 16,626 empresas que reiniciarán actividades el próximo 1 de junio

30/05/2020 | 04:40 AM

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).- 16 mil 626 empresas se han registrado en la Plataforma Nueva Normalidad, para realizar su proceso de autoevaluación y reactivar actividades a partir del 1 de junio, informó el Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

En la conferencia de prensa del informe diario sobre la COVID-19 en México, el titular del IMSS detalló que en la plataforma nuevanormalidad.gob.mx, nueve mil 37 empresas registradas pertenecen al sector de construcción, cinco mil 587 a la industria del transporte y dos mil cuatro a la minería.

Expuso que la plataforma de Nueva Normalidad se basa en los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, y consiste en el registro, autoevaluación de las empresas y validación por parte del IMSS. Para acceder al cuestionario de autoevaluación, se debe aportar nombre, registro patronal, razón social, sector en que se desempeña, correo electrónico y número de teléfono.

“Son 78 puntos de autovalidación, preguntas binarias de sí o no. […] 78 puntos que son la nueva normalidad ya materializada, cosas nuevas que no existían antes. Una vez que llena todo esto, ya se hace la validación por parte del Seguro Social, así ocurrió y así operó durante estos 14 días para estas tres industrias”, relató.

Robledo comunicó que se solicitó a las industrias esenciales previas que también realicen el proceso de autoevaluación. Además, adelantó que no tendrán que esperar la notificación del IMSS. Las empresas esenciales originales son el transporte de carga, la industria química, farmacias, ferreterías, servicio de mensajería, funerarias, supermercados, tiendas de autoservicio, aviación, hospitales, guarderías, seguridad privada y las telecomunicaciones.

“La autovalidación bajo protesta de decir verdad se llena y a partir de eso se le da de manera automática. Ya no hay una interacción humana, de manera automática se registra que esa persona ha manifestado que llevó a cabo todo un protocolo de seguridad en el trabajo”, expuso el IMSS en un comunicado.

El Director general de IMSS destacó que la validación de las empresas esenciales y no esenciales está sujeta al semáforo epidemiológico de la localidad a la que corresponden.

Zoé Robledo aseguró que la implementación del mecanismo fue posible con diálogo, colaboración e involucramiento de las industrias y los gobiernos estatales y locales, e insistió en que la sana distancia ahora debe estar acompañada por un sano retorno hacia la Nueva Normalidad, basado en la corresponsabilidad y confianza entre empresas y Gobierno.

Robledo declaró que el retorno de las empresas cuyas actividades ahora son consideradas esenciales -transporte, minería y construcción-, están tomando las medidas requeridas para reactivar la economía sin que ello conlleve a un brote de contagios por coronavirus.

“Nosotros confiamos que todas las empresas ya han hecho esto y están listas y están preparadas, y les creemos. Y también les pedimos a los trabajadores que en caso de que los mecanismos no lo vean, no lo identifiquen, lo notifiquen, porque lo más importante es la seguridad y la salud de los trabajadores en el entorno laboral”, advirtió.

Para evitar riesgos en los espacios laborales, señaló que el mecanismo está basado en dar seguridad a trabajadores, clientes y proveedores. Añadió que el retorno saludable incluye salud física, mental y social, por lo que también es importante la cuestión económica.

El funcionario dijo que la Nueva Normalidad debe ser solidaria, “cada uno de nosotros tendrá que poner de su parte, patrones y empleados, Gobierno en todos sus niveles. Esta es tarea de toda la sociedad, de todo el país, de toda la nación”.

Explicó que el retorno de actividades no significa el regreso al instante en el que se dejaron. “Vamos a regresar a los centros laborales y ya no va a ser igual, la vida ya no va a ser igual, el entorno, las conductas, los hábitos deben haber cambiado”.

En el ámbito laboral se debe implementar filtros peatonales y vehículares, tapetes sanitizantes, medición de temperatura y medidas de sana distancia, enlistó.