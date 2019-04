El INAI resuelve que las bitÃ¡coras de la aeronave XC-LNR del Estado Mayor deben ser pÃºblicas

El INAI resuelve que las bitácoras de la aeronave XC-LNR del Estado Mayor deben ser públicas

En primera instancia la Sedena se negó a dar a conocer la información referente a horarios de vuelo y fechas de la aeronave con matrícula XC-LNR, sin embargo el Instituto Nacional de Transparencia resolvió que al ya no existir el Estado mayor Presidencial, la difusión de los datos no pone en riesgo la seguridad nacional

Sinembargo.MX

07/04/2019 | 12:04 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar a conocer las bitácoras de vuelo de la aeronave matrícula XC-LNR, perteneciente al extinto Estado Mayor Presidencial.

El comisionado Óscar Guerra Ford planteó que la solicitud a la Sedena requirió la fecha, la hora, el origen y destino de cada vuelo realizado por el helicóptero del 1 de diciembre de 2016 al 3 de diciembre de 2018, expuso en un comunicado la dependencia.

La aeronave estuvo involucrada en viajes privados de los ex funcionarios Emilio Gamboa y David Korenfeld, quien cuando fue titular de la Conagua fue sorprendido utilizando “como taxi” helicópteros oficiales.

El área responsable de dar a conocer las bitácoras fue la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, sin embargo, la Sedena explicó que tras analizar sus archivos, no hubo evidencia documental para solucionar la solicitud, por lo que se turnó a la Presidencia de la República la resolución.

La respuesta de la dependencia fue que “el Estado Mayor ya no forma parte de la Presidencia de la República, por lo que se remitió la petición a la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Defensa”.

Finalmente la Comandancia resolvió a la solicitud que sólo localizó una bitácora del helicóptero XC-LNR, en el periodo del 30 de noviembre de 2017 al 3 de diciembre al 2018, sin embargo, esta se mantenía en calidad de “reservada y confidencial”.

Hasta antes de esta fecha la difusión de esta información no se realizó pues “podría poner en riesgo la seguridad de los pasajeros”, pero ahora “la aeronave ya no es empleada por el actual gobierno, por lo que resulta factible hacer la entrega de la información solicitada”, aseguró Guerra Ford.

“Evidentemente las circunstancias han cambiado, el helicóptero ya no está en la Presidencia de la República, ya no hay Estado Mayor Presidencial y ya fue asignado a la Fuerza Aérea Mexicana, por lo cual, no existe ningún problema para dar esta información”, dijo.

El Pleno del INAI solicitó de nueva cuenta a la Sedena a entregar la bitácora en la que se aprecie la matrícula, marca, modelo, hora de salida, origen, destino, y horas de salida y de llegada del helicóptero.