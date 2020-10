El increíble baile de la Luna y Marte que no se repetirá hasta el 2035

Durante la noche del viernes 2 de octubre, algunas personas en redes sociales compartieron imágenes de un fenómeno astronómico que se da cada cierto tiempo, donde la Luna y el planeta Marte están involucrados.

Se trata de la conjunción entre ambos cuerpos celestes, situación que ha podido ser apreciada por los habitantes de la Tierra sin la necesidad de telescopios.

Esto se debe a que ambos planetas se están acercando, algo que ocurre debido a la órbita que recorren alrededor del Sol. En ese caso, es cuando la Luna se encuentra en la misma longitud celeste con Marte.

La conjunción es bastante común, por ejemplo, la Luna Nueva es cuando la Luna está en conjunción con el Sol, que quiere decir cuando el satélite pasa entre el astro rey y la Tierra. Además, durante este año ya sucedió un fenómeno similar entre Venus y Júpiter.

El fenómeno ocurrirá durante todo este mes de octubre y es fácilmente apreciable, ya que cerca de la Luna es posible ver un pequeño punto luminoso, el cual se trata del planeta rojo. Marte estará a 62 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, es decir, en su punto más cercano, el próximo 6 de octubre.

Otra fecha importante a considerar es el 13 de octubre, cuando nuestro planeta se interpondrá entre Marte y el Sol.

Cabe señalar que este suceso astronómico no puede ser apreciado en todas las partes de la Tierra. En tanto las personas estén más cercanas al sur en Sudamérica, fue posible ver más detenidamente el fenómeno.

Diversos usuarios de redes sociales apreciaron y tomaron fotografías de cómo la Luna ocultaba o cubría al planeta rojo durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado.

La conjunción entre nuestra Luna y Marte no se repetirá hasta el año 2035.

Mars (far left) and the moon made for an incredible pair tonight in the night sky. I was able to squeeze them in together with this single shot using my 500mm lens. #moon #mars pic.twitter.com/eKI2yREDLa