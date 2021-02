El InDRE ya investiga casos de posible nueva variante de SARS-CoV-2 detectada en Jalisco: Salud

De acuerdo con el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, ya se descartó que los cuatro casos correspondan a la variante sudafricana

Sinembargo.MX

01/02/2021 | 08:14 AM

Ciudad de México.- El Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicas (InDRE) ya investiga si las muestras de SARS-CoV-2 halladas en cuatro pacientes de Jalisco corresponde a una nueva variante del virus.

De acuerdo con el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, ya se descartó que los cuatro casos correspondan a la variante sudafricana, pero se continúa con la evaluación de su caracterización, con el fin de identificar si se trata de una nueva cepa.

“Se había sospechado que podía ser lee la variante de Sudáfrica, eso ya se descartó, y se está evaluando, con el apoyo del InDRE, su caracterización y para ver si se trata de una nueva cepa; como también se ha comentado en otras ocasiones, recuerden que mutaciones y variantes tenemos muchísimas”, detalló.

El funcionario agregó que en México ya podrían existir diferentes variantes del SARS-CoV-2, sin que esto signifique que cuenten con un mayor potencial de infección.

“Seguramente hay mutaciones de los virus que circulan en la población mexicana, ya hay mutaciones que han existido en México. Para poder decir que es una variante mexicana que vale la pena describirla como tal, se tiene que estudiar su importancia, no es solamente que exista una variante mexicana, es posible que existan varias mutaciones que no impactan para nada en la transmisión y en la virulencia y que no vale la pena, prácticamente, caracterizarlas, cuando se empieza a encontrar variantes que tengan este potencial, es importante caracterizarlas para conocer su potencial”, añadió.

Sin embargo, aclaró que en caso de que se identifique como una nueva variantes. se estudiara si es más transmisible o si causa una enfermedad más fuerte.

“Cuando se caracterizan como una cierta cepa y que es de importancia epidemiológica, ese es otro paso, era importante entender si estas cepas que ya se han caracterizado en otras parte del mundo ya están circulando en México, pero cuando hablamos de una nueva cepa, tenemos que caracterizarla y ver su peso epidemiológico, eso va a tomar tiempo. Una variante mexicana tendríamos que caracterizarla en sus componentes importantes (…) La primera prioridad es buscar si son más virulentas, si la enfermedad es más grave, y eso requiere un estudio. Hay que ver en qué pacientes se ha encontrado, se vuelve a estudiar en algunos pacientes que están hospitalizados y que se han puesto más graves” aseguró.

LOS CASOS EN JALISCO

Por la tarde, académicos que detectaron cuatro casos del SARS-CoV-2 mutado en Jalisco, por lo que temen que se trate de una variante mexicana del virus que provoca el Covid-19.

La Universidad de Guadalajara, y la empresa Genes2Life, dedicada a la creación de insumos enfocados en el diagnóstico por biología molecular, detectaron el pasado 27 de enero, cuatro casos positivos de la mutación E484K del virus SARS-CoV-2. O esa fue la información preliminar.

La jefa del Laboratorio de Diagnóstico en Enfermedades Emergentes y Reemergentes (LaDEER) del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), la doctora Natali Vega Magaña, dijo que el hallazgo fue resultado de un ensayo por PCR en tiempo real para la detección de las variantes o mutaciones.

La experta señaló “que la mutación detectada se ha asociado con las variantes brasileña y sudafricana, pero que es importante aclarar que esta mutación detectada en el laboratorio del CUCS no necesariamente confirma que los pacientes se hayan infectado con las variantes sudafricana o brasileña, por lo que seguirán investigando a profundidad para poder confirmarlo o establecer si es parte de una variante que pueda ser local”.++++++++