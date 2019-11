El INE no opera en zona de riesgo por recorte: Ruiz SaldaÃ±a; exhibe gastos superfluos, innecesarios

El INE no opera en zona de riesgo por recorte: Ruiz Saldaña; exhibe gastos superfluos, innecesarios

El INE, órgano encargado de realizar las elecciones en el país, solicitó en agosto un presupuesto para 2020 por 12 mil 493 millones de pesos, pero el Cámara de Diputados le recortó 1.071.5 millones de pesos

Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), alertó que el recorte a su presupuesto para 2020 dejará al organismo al límite en su operación y anticipó afectaciones en algunas áreas. Sin embargo, no todos los consejeros opinan lo mismo. Roberto Ruiz Saldaña, uno de los 10 integrantes, considera que se solicitó más de la cuenta y enumera algunos gastos excesivos, como tarjetas de comida o viajes, que pueden evitarse.

“Sostengo que fue un proyecto de presupuesto por parte del INE en el que se solicitó más de la cuenta, hay proyectos ahí que si uno revisa con detenimiento se advierte que no tenían que haberse solicitado”, aseguró el Consejero en entrevista con SinEmbargo.

Ruiz Saldaña, licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía por la Universidad Veracruzana, expuso que algunos de estos gastos que pueden evitarse es la renovación de la tecnología para el monitoreo de radio y televisión, la misma que ayer Córdova Vianello anticipó que sufriría afectaciones en 2020, año en el que se realzará la elección más grande de la historia, tanto por el número de electores (96 millones) como los cargos en disputa (3 mil 495 puestos).

“El INE decidió 344 millones de pesos para cambiar la tecnología que tiene que ver con el monitoreo de radio y televisión, lo cual no comparto que se haya pedido porque es evidente que de un año a otro no necesitamos cambiar la tecnología para esa función. Tendría que haberse pedido mucho menos y solo renovarse la tecnología más antigua para que no se convierta en obsoleta”, dijo Ruiz Saldaña, consejero del INE desde el 4 de abril de 2014.

El lunes, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, defendió su petición de presupuesto al subrayar que se calculó “sin excesos para poder cumplir cabalmente” sus funciones y calificó la reducción como “grave” y la “más alta de la historia” para este instituto.

Sin embargo, el consejero Roberto Ruiz Saldaña enlista algunos proyectos o beneficios que tiene la plana mayor del INE y que pueden evitarse:

– Se pidieron 344 millones de pesos para cambiar la tecnología para el monitoreo de radio y televisión que apenas se compró el año pasado.

– Se pidieron 49 millones para la “Estrategia Nacional de Cultura Cívica”, un proyecto que debe dejarse, pero con menos dinero.

– Se presupuestó el Seguro de Separación Individualizada, que consiste en un fondo de ahorro en el cual la alta burocracia del INE ahorra un peso y el pueblo mexicano pone otro peso.

– Hay comités técnicos que cada proceso electoral integra el INE para recordarles obligaciones como el tener depurado el padrón electoral.

– Hay vehículos oficiales para la alta burocracia del INE que no se justifican.

– Tarjetas para comida para los consejeros del INE y directores ejecutivos.

– Viajes al extranjero para acudir a foros internacionales.

– Ayuda disfrazada de alianzas estratégicas con instituciones académicas.

El consejero Roberto Ruiz Saldaña explica que los gastos mencionados forman parte de un INE que se acostumbró a tener privilegios. “Se trataba de un contexto político en México en donde era importante no escatimar recursos y legitimar a la autoridad encargada de hacer las eleciones, pero esos tiempos ya cambiaron y me parece que no son necesarios muchos gastos”.

Ruiz Saldaña considera que no hubo ningún recorte al INE, sino fue un recurso que se solicitó y no se aprobó, lo cual no daña la autonomía del organismo.

“Yo me deslindo de esta retórica que sostiene que la autonomía del INE se define con base en los millones de pesos que se les dan en el presupuesto, yo creo que la autonomía tiene que ver con al dependencia en las decisiones al momento de votar”, aseguró.

Para el consejero Ruiz, el discurso en contra del recorte que está tomando el presidente Lorenzo Córdova le quita seriedad al INE ante la sociedad:

“La actitud y la narrativa de decir que dado que no se obtuvo todo el presupuesto solicitado se corre en graves peligros para la institución no abona a la seriedad que debe transmitirse por parte del INE y sus integrantes. No es un buen mensaje para la sociedad porque solo se contribuye a la crispación, es decir, en vez de ver qué podemos hacer a nivel interno para costar menos, pareciera que el mensaje es que a fuerzas se quieren muchos recursos y eso no está bien en un país como el nuestro, con muchas necesidades”.

– ¿El recorte que se hizo al INE afectará a áreas primordiales?

– El día de hoy (lunes) el Consejero Presidente del INE algunos consejeros más salieron a medios de comunicación a posicionar una serie de consideraciones en torno a la no asignación del presupuesto solicitado. Yo en principio no comparto el que se sostenga que es un recorte hecho por la Cámara de Diputados porque no es un recurso que ya hubiera tenido el INE y se le recortó, se trata de una no asignación de lo solicitado.

Yo sí sostengo que fue un proyecto de presupuesto por parte del INE en el que se solicitó más de la cuenta, hay proyectos ahí que si uno revisa con detenimiento se advierte que no tenían que haber solicitado los 12 mil 493 millones de pesos.

Por ejemplo, el INE decidió para un proyecto 344 millones de pesos para cambiar la tecnología que tiene que ver con el monitoreo de radio y televisión, lo cual no comparto que se haya pedido tanto porque es evidente que de un año a otro no necesitamos cambiar la tecnología para esa función. Tendría que haberse pedido mucho menos y solo renovarse la tecnología más antigua para que no se convierta en obsoleta.

Otro ejemplo es que se pidió 49 millones para un proyecto que se llama “Estrategia Nacional de Cultura Cívica”, pienso que podemos hacer cultura cívica con menos recursos; asimismo está presupuestándose el Seguro de Separación Individualizada, que consiste en un fondo de ahorro por el cual la alta burocracia del INE ahorra un peso y el pueblo mexicano pone otro peso. Entonces aquí hay ejemplos de cómo sí se podía tener un presupuesto menor para la institución si se decidiera hacer las cosas de forma distinta.

Hay comités técnicos que cada proceso electoral integra el INE para que nos digan sobre lo que tenemos la obligación de hacer bien, por ejemplo, que el PREP va a tener depurado el padrón electoral, eso lo sabemos y no necesitamos ese tipo de comités porque son cosas que ya debemos hacer bien, entonces hay más posibilidad para tener más presupuesto si se tuviera la voluntad institucional para hacer las cosas distintas.

– ¿Desde cuánto se han dado estos gastos innecesarios en el INE?

– Hay que considerar que en el INE era normal tener esos privilegios, se trataba de un contexto político en México en donde era importante no escatimar recursos y legitimar a la autoridad encargada de hacer las eleciones, pero esos tiempos ya cambiaron y me parece que no son necesarios muchos gastos. Por ejemplo, también hay vehículos oficiales para la alta burocracia y que tampoco se justifican, tarjetas para comida, ese tipo de cosas que al parecer es poco dinero el que se gasta, pero si se juntan y eliminan todos esos gastos podría disminuir el presupuesto del INE y se mandaría un mensaje a la sociedad de que el INE no es ajeno a la preocupación genuina de la austeridad.

– Sobre las tarjetas para la comida que el INE reparte, ¿cuál es el monto y a qué empleados se les reparte?

– No se reparte a todos los empleados del INE, solo a los consejeros y consejeras y a directores ejecutivos, es decir, a los altos mandos de la institución, hoy en día no sé quién todavía la tenga porque hemos ido renunciando a ella, habría que hacer una investigación sobre quién mantiene ese tipo de prestación.

– ¿Qué otro tipo de prestaciones les daba el INE?

– Hay cero política de viajes al extranjero y pienso que ese tema también se debería de racionalizar, de poner reglas sobre a qué foros internacionales se tiene que acudir. También hay mucha ayuda disfrazada de alianzas estratégicas con instituciones académicas, no debería erogarse tantos recursos para apoyar algunas actividades que no son propias del INE.

– ¿Considera que hay dispendio de recursos en el INE?

– En algunos casos sí hay dispendio y en otros hay insensibilidad.

– ¿Cómo es la relación del INE con el Presidente?

– Hay que considera que el INE lo integramos alrededor de 17 mil personas, sería difícil hablar en nombre de ellas.

– ¿Y en lo personal, cómo considera la relación de AMLO hacia el INE?

– Yo no creo que desde el Gobierno se esté queriendo perjudicar al INE, como dicen algunas personas, y les pregunto a qué casos concretos se refieren, si es porque no se asigna todo el recurso solicitado, pues no me parece que sea un ataque al INE. Yo me deslindo de esta retórica que sostiene que la autonomía del INE se define con base en los millones de pesos que se les dan al INE en el presupuesto, yo creo que la autonomía tiene que ver con al dependencia en las decisiones al momento de votar.

– ¿A qué abona la postura que está manejando el presidente del INE, Lorenzo Córdova, sobre los recursos en el Presupuesto 2020?

– Yo pienso que esta actitud y la narrativa de decir que dado que no se obtuvo todo el presupuesto solicitado se corre en graves peligros para la institución no abona a la seriedad que debe transmitirse por parte del INE y sus integrantes. No es un buen mensaje para la sociedad porque solo se contribuye a la crispación, es decir, en vez de ver qué podemos hacer a nivel interno para costar menos, pareciera que el mensaje es que a fuerzas se quieren muchos recursos y eso no está bien en un país como el nuestro con muchas necesidades.

– El mensaje de Lorenzo Córdova sobre los recortes lo hizo a nombre del INE, pero ¿qué dicen los demás consejeros?

– No sabría a conciencia porque hay algunos compañeros que no se han pronunciado sobre el tema, ni a favor ni en contra, los únicos que han hablado son el consejero presidente (Lorenzo Córdova) y el consejero Ciro Murayama, su postura es de negatividad; de los demás no podría pronunciarme.