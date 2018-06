El infierno tras la huida: así sufren desplazados en Sinaloa las inclemencias del tiempo - Noroeste

ASENTADOS EN MAZATLÁN

El infierno tras la huida: así sufren desplazados en Sinaloa las inclemencias del tiempo

Urge plan de vivienda para al menos 300 familias que huyeron del conflicto entre grupos armados en la sierra de Concordia

Sibely Cañedo

Una fecha se ha quedado en la memoria de los pueblos serranos del municipio de Concordia. El 28 de julio de 2017, ocho jóvenes de una misma familia fueron asesinados en el poblado de Potrerillos camino a Los Ocotes, cinco de ellos decapitados. El terror cundió en todos los Altos. "Era el infierno", recuerda Viviana.

"No había causa aparente para matar, no respetaban a nadie, ya no se podía vivir sin miedo..." Algunos bajaron a la sindicatura de Villa Unión y otros a Mazatlán, donde para ellos comenzó otro infierno... Los 47 grados que se sentían en el puerto los hicieron extrañar el clima refrescante que caracteriza a las comunidades alteñas, rodeadas de pinos, de flores y árboles frutales.

