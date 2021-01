El inicio de año es el momento perfecto para replantearse el proyecto de vida: psicóloga

Noroeste / Redacción

El inicio de un nuevo año representa la oportunidad de comenzar, la posibilidad de emprender proyectos y el momento perfecto para replantearse el proyecto de vida, señaló Dalia Delgado Damas, especialista en psicología.

Enfatizó que las personas van actuando de manera automática y no se percata del espacio para visualizar dónde está y qué es lo que realmente quiere, por eso es importante formularse propósitos cada inicio de año.

“Es una muy buena técnica que nos puede ayudar, por ejemplo, a poner orden a las ideas que tenemos y esto nos puede ayudar para generar un mejor rumbo de qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, preguntarnos ¿para qué estoy vivo?, ¿en qué punto de mi vida me encuentro?, ¿qué quiero hacer de mi vida?, y esto nos va dando un sentido a nuestra existencia”, consideró.

La sicóloga indicó que esta práctica que contribuye a establecer los objetivos que deseamos lograr, se puede hacer en diferentes planos, ya sea personales, profesionales y sociales, pero que para plantearse estos propósitos es de suma importancia establecerlos basados desde una realidad individual.

“Si yo me establezco un propósito que dista de mi realidad individual, que está más basado en lo que la sociedad te demanda o que algún ser querido me está solicitando que yo actúe o haga tal cosa, corremos el riesgo de caer en algunos estados de frustración, tristeza, de desmotivación porque no alcanzamos esos propósitos, pero esto sucede cuando los propósitos se establecen fuera de mi realidad individual”, subrayó.

Dalia Delgado Damas, sicóloga.

Explicó que el alcanzar las metas propuestas a inicio de año genera en las personas una sensación de satisfacción que motiva a continuar estableciéndose nuevos objetivos, de tal forma que le vamos dando sentido a nuestras vidas.

Sin embargo, dijo que de no lograr cumplirlos, esto puede significar un reto y una oportunidad de evaluar lo que hicimos bien y lo que no nos funcionó y a partir de ello buscar acciones que nos ayuden a alcanzar los propósitos, fortaleciendo así nuestro sentir y pensar.

Delgado Damas recomendó que para poder cumplir y obtener buenos resultados, es necesario hacer una lista de propósitos que estén dentro de nuestra realidad, no perder de vista la meta que queremos alcanzar y trabajar constantemente en lograr nuestros objetivos.

“Considero que es importante que esos propósitos estén impregnados de nuevas experiencias, que te lleven a nuevos aprendizajes y que fortalezcan esa seguridad interior y ese sentido y motivo que tenemos para estar en vida. Aquí sería invitar a toda la sociedad: chicos, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, porque creo que es importante que nos establezcamos esos propósitos”, concluyó.