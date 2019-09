El Instituto de Cultura estÃ¡ limpio, asegura el Gobierno municipal

El Instituto de Cultura está limpio, asegura el Gobierno municipal

No se han hallado irregularidades, a pesar de las denuncias, dice el Secretario del Ayuntamiento

Netzahualcóyotl Ceballos

Hasta el momento, y a pesar de la renuncia de dos directores tras denunciar supuestas irregularidades, el Gobierno municipal afirma no haber encontrado alguna en el Instituto de Cultura, ni en su responsable de finanzas, José Ángel Tostado Quevedo, quien ha sido señalado de anomalías.

José de Jesús Flores Segura, Secretario del Ayuntamiento, dijo que en caso de encontrarse alguna irregularidad, se actuará apegado a derecho, pero no se ha encontrado nada.

“En el momento que él (el Alcalde) encuentre algún tema de esos, no va a escatimar en remover a quien tenga que remover, porque el proyecto es la transparencia, entre otros puntos”, declaró.

-- ¿Usted cree que dos ex directores mienten?

“Han mentido, no nada más dos, hay veces que confabulándose puede haber más mentiras, aquí no hay otra verdad, más que la verdad jurídica, en cuanto sea una sentenciada. No hay ninguna protección en ese sentido, nada más que hay que hacerlo conforme a derecho, conforme a ley. Jurídicamente lo que quede demostrado”.

En 10 meses, dos directores de Cultura han renunciado al cargo argumentando irregularidades, primero el cineasta Óscar Blancarte Pimentel y después la joven artista Marsol Quiñónez Castro.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, en una entrevista la semana pasada, dijo que la dependencia ha sido sometida a una revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado y una más por parte de la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, quienes tampoco encontraron alguna irregularidad.