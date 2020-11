El Instituto de Pensiones de Sinaloa, el abismo heredado sin sanear por el Gobierno del Estado

El gobierno de Quirino Ordaz Coppel heredó de la administración de Mario López Valdez más de mil millones de pesos en deuda al Instituto de Pensiones que no fueron cuotas descontadas a los salarios de los trabajadores pero no enteradas al IPES desde el año 2012.

Karen Bravo

21/11/2020 | 04:20 AM

Esta circunstancia ha sido observada por la Auditoría Superior del Estado en las cuentas públicas, recalcando que el actual mandatario también incurre en esa práctica

Segunda de dos partes

La deuda que mantiene el Gobierno del Estado con el Instituto de Pensiones no es un tema generado en la actual administración, pero tampoco es un problema que vaya a resolver ya que además de no pagar el importe que dejó pendiente el ex Gobernador Mario López Valdez, Quirino Ordaz Coppel también ha acumulado su propio faltante.

En la cuenta pública del Poder Ejecutivo correspondiente al año 2017, la Auditoría Superior del Estado reveló que el gobierno encabezado por Quirino Ordaz Coppel no reportó 95 millones 139 mil 472 pesos de retenciones quincenales que efectuó a los trabajadores pero no reportó el IPES tal como ocurrió en la administración de Mario López Valdez.

“Se constató que durante el ejercicio fiscal 2017, Gobierno del Estado de Sinaloa, efectuó retenciones quincenales a los trabajadores por concepto de pensiones, por un importe de $378,104781.01, del cual realizó pagos durante el ejercicio fiscal 2017, por un importe de $281,753,542.88, así como reclasificaciones y/o cancelaciones de retenciones por un importe de $(1,211,765.47), observándose que al 31 de diciembre de 2017, existe un importe de enterar al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, por $95,139,472.66, correspondiente al ejercicio fiscal 2017”, advirtió el documento emitido por la ASE.

Ya para el ejercicio fiscal del 2018, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración y Finanzas realizó un abono de 15 millones 926 mil 892 pesos que correspondían a los meses de noviembre y diciembre del 2017, según documentación de la Auditoría.

El saldo pendiente del Ejecutivo con el IPES a esa fecha era de mil 359 millones 952 mil 378 pesos, de acuerdo con el informe de la ASE.

Debes Leer:

Quirino al igual que Malova, no reporta recursos al Instituto de Pensiones

DUPLICIDAD Y COMPLICIDAD

Un año después del informe de la cuenta pública de 2017, en la revisión del 2018, el gobierno de Quirino repitió la hazana y descontó a los trabajadores las cuotas correspondientes a sus pensiones sin que estas llegaran a su destino, en esta ocasión la ASE observó 367 millones 563 mil 092 pesos.

En la revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado a la Secretaría de Administración y Finanzas fue detectado que de los correspondiente al ejercicio fiscal 2018 fueron enterados al IPES únicamente 30 millones 471 mil 282 pesos. Esta acción derivó en la emisión de una promoción de responsabilidad administrativa.

También Debes Leer:

Como en la era de Malova, Gobierno del Estado descuenta a trabajadores pero no lo reporta al IPES

De 2017 a 2020 Gobierno de Sinaloa ha pagado mil millones al IPES, refuta administración estatal

Para el 2018 la deuda del IPES se había incrementado a mil 705 millones 664 mil 850 pesos entre el faltante que dejó Malova, y lo que no reportó la administración de Quirino Ordaz.

Tras la publicación de Noroeste el 3 de agosto del 2020 de la observación de la ASE al Gobierno del Estado, éste refutó con una tabla de información afirmando que de 2017 al 2020 estaban al corriente con las aportaciones al Instituto de Pensiones, sumando el pago de mil 088 millones 564 mil 488 pesos desagregados por año, pero no fue informado el estado que guarda la deuda que heredaron del gobierno anterior.

Una semana después, el Director del Instituto de Pensiones Julio Sánchez Aguilar confirmó que la deuda del Gobierno del Estado continúa creciendo ya que durante la gestión de Ordaz Coppel no ha abonado a la deuda generada en el sexenio de López Valdez.

“Ahorita las aportaciones que ha hecho el Gobernador ha sido de su periodo, no ha bajado la deuda”, señaló el 10 de agosto del 2020.

“Va a ir creciendo cada vez la deuda”, advirtió.

El Gobierno del Estado debe de pensiones de los trabajadores la suma de mil 338 millones 637 mil 501 pesos, es el 2016 el año con mayor deuda acumulando solamente en ese periodo 353 millones 663 mil 629 pesos, esto de la administración de Malova.

Correspondientes a la gestión de Quirino Ordaz son 276 millones 197 mil 484 pesos que no fueron reportados en los años 2017 y 2020 de aportaciones que fueron descontadas de las quincenas de los trabajadores por el Gobierno del Estado pero nunca llegaron al IPES.

El saldo total de deuda del Ejecutivo con los trabajadores por no enterar cuotas para sus pensiones entre Quirino y Malova es de mil 614 millones 564 mil 985 pesos que acumulará intereses anuales, según detalló Sánchez Aguilar.

https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/quirino-deja-a-la-deriva-deuda-de-malova-al-ipes-abona-slo-aportacin-de-trabajadores-e-intereses-crecen-deuda-1204601

Noroeste solicitó entrevista con el Director del Instituto de Pensiones Julio Sánchez Aguilar así como datos sobre deudas, abonos e intereses generados en el IPES por falta de pago del Gobierno del Estado sin que al cierre de esta edición haya obtenido respuesta.

DEUDA ACUMULADA

2011

MIL 692 PESOS

2012

143 MILLONES 129 MIL 304 PESOS

2013

273 MILLONES 217 MIL 283 PESOS

2014

235 MILLONES 660 MIL 993 PESOS

2015

332 MILLONES 824 MIL 596 PESOS

2016

353 MILLONES 633 MIL 629 PESOS

TOTAL DEUDA DE MALOVA

MIL 338 MILLONES 367 MIL 501 PESOS

DEUDA DE QUIRINO

276 MILLONES 197 MIL 484 PESOS

DEUDA TOTAL EN EL IPES

MIL 614 MILLONES 564 MIL 985 PESOS