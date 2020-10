El Ismujeres lleva pláticas sobre mejorar la convivencia familiar a mercados y plazuelas de Mazatlán

Esta mañana estuvieron en el mercado municipal Miguel Hidalgo de la Colonia Benito Juárez

Alma Soto

En las comunidades es común que los niños deambulen solos por los espacios públicos, por ello la necesidad de hablarles sobre el riesgo que corren en la calle y enseñarles a mejorar sus relaciones con sus hermanos y amigos, manifestó Natalia de Jesús Izaguirre Mendoza.

La psicóloga del Instituto Sinaloense de las Mujeres es parte de la jornada de promoción de servicios que se realiza en Mazatlán.

Esta mañana estuvieron en el mercado municipal Miguel Hidalgo de la Colonia Benito Juárez, con un módulo que compartieron con el personal del Instituto Municipal de las Mujeres.

Izaguirre Mendoza comentó que llevan pláticas para niños y adolescentes, como la de Niñez y Bullyng, que impartieron en Apoderado y El Pozole, en El Rosario, y en Villa Unión, Mazatlán.

"Estamos buscando como mejorar la seguridad de los niños, sobre todo cuando estan solos en las calles, y cómo apoyar en el cuidado de sus hermanitos cuando no están papá y mamá", dijo.

Al acercar sus servicios a las comunidades, comentó, las mujeres que lo requiere llegan a solicitar el apoyo, aunque sea en las plazuelas.

"Hubo personas que dijeron, no vine deoquis, estoy viviendo esta situación, esta violencia y no aguanto más, es así como que me acerco, aunque me vean, quiero cambiar, y las canalizamos a la institución adecuada", señaló.

De 12:00 a 14:00 horas el módulo estará en la Plazuela República, y de 15:30 a 18:30 en Santa Fe.