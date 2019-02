El Jardín Botánico de Culiacán no es un negocio: Colegio de Arquitectos

El presidente del organismo señala esto luego de que el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro manifestara su intención de no pagar los servicios de agua y luz

Antonio Olazábal

El Jardín Botánico de Culiacán no es un negocio, y está disponible para la sociedad organizada que lo requiera, afirmó Carlos Inzunza Valenzuela.

El presidente del Colegio de Arquitectos de Sinaloa señaló esto luego de que Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, manifestó su intención de no pagar los servicios de agua y luz de las instalaciones, ya que afirma que los encargados del lugar hacen negocio y la Comuna no obtiene ningún beneficio.

Inzunza Valenzuela señala que son desafortunadas las declaraciones del Presidente Municipal, ya que tanto la administración pública y la iniciativa privada han luchado de manera constante para que el Jardín Botánico funcione de la forma que lo hace ahora.

"Esto que está ocurriendo es desafortunado en realidad. ¿En qué sentido? Nosotros al interior del Colegio de Arquitectos de Sinaloa, dentro de la historia del colegio, hemos visto el rescate de ese parque, lo que es el Jardín Botánico. El parque ecológico y el Centro de Ciencias fue una de las tantas luchas que el colegio abanderó en su momento, estamos hablando de décadas atrás", aseguró.

"El trabajo que se ha estado haciendo no es un trabajo sencillo, es un trabajo muy arduo que lleva bastantes años en realidad, la construcción de un espacio público referente por excelencia a nivel nacional que es lo que tenemos ahorita, que es el Jardín Botánico", recalcó.

El presidente del Colegio de Arquitectos de Sinaloa aseveró que el Jardín Botánico no funciona como un negocio, sin embargo el cobro para las personas que quieran hacer eventos privados es comprensible, ya que las instalaciones se deben sostener de alguna manera.

"Nosotros lo que queremos hacer notar, que en realidad no podemos estar de acuerdo con la afirmación de que es un negocio, no podemos estar de acuerdo... lo que nosotros hacemos constar, eso sí, que cuando nosotros como asociación civil hemos requerido las instalaciones del Jardín Botánico, las instalaciones como el personal han estado a nuestra disposición sin ningún costo, ahí en ese sentido no se hace negocio", explicó.

"Es comprensible que si un particular quiera hacer un evento, sí pudiera el patronato y la sociedad botánica, sí, es comprensible y es justo que reciba un donativo a cambio por obvias razones. ¿Por qué? Porque es un evento de un particular, pero cuando se trata de asociaciones civiles hacemos constar que no tiene ningún costo", agregó.