El juicio del actor Pablo Lyle se podría posponer hasta el 2021 por la pandemia de coronavirus

Próxima audiencia del caso Pablo Lyle será virtual y el juicio podría llevarse a cabo hasta 2021

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).– El abogado de Pablo Lyle, explicó durante una reciente entrevista con el programa Ventaneando, de TV Azteca, cuáles son los avances que ha tenido el proceso legal del Mexicano, quien permanece bajo arresto domiciliar desde marzo de 2019.

Bruce Lehr, de acuerdo a una publicación de La Opinión, confirmó que será a finales del mes de julio cuando habrá una nueva audiencia, pero se realizará de forma virtual debido a la emergencia sanitaria que se vive a consecuencia de la pandemia de coronavirus, misma que ocasionó la suspensión de la investigación:

De igual manera, compartió que el juicio se prolongará hasta el año 2021, fecha en que el mexicano intentará defenderse de las acusaciones por el homicidio involuntario del ciudadano de origen cubano, Juan Ricardo Hernández, de 63 años, con quien protagonizó un altercado vial que días después le causó la muerte.

“Los que sí están cerrados son los juzgados, probablemente por el resto del año. De hecho, no habrá ningún juicio hasta que se descubra una vacuna, la cual con suerte llegará a finales de año, pero por ahora parece que será hasta 2021 que se retomarán los juicios en la Corte“, explicó.

El abogado está consciente de que son tiempos difíciles para el actor, su familia y todos los involucrados.

“Si de por sí él ya se sentía solo al estar en un país ajeno, ahora está en un país extraño en el que no puede ver a nadie”.

Aunque Lehr accedió a compartir detalles del proceso legal, prefiere mantenerse al margen de los aspectos familiares del mexicano, por lo que no sabe si su familia ha viajado a Miami para visitarlo.

“No tengo la menor idea, intento mantenerme al margen de su vida privada, no le pregunto, soy su abogado no su amigo para socializar”, respondió.

Aunque Lyle no ha utilizado sus redes sociales, el abogado afirmó que no hay ninguna restricción para que él use este medio de comunicación: “No hay restricción de eso para él, ni para nadie en Miami”.

Finalmente, aseguró que el mexicano ya está de forma legal en los Estados Unidos, aunque es una situación complicada porque no tiene permiso para trabajar en este país.