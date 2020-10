El juicio por la custodia entre Brad Pitt y Angelina Jolie incorpora 30 testigos

Los dos exitosos actores hollywoodenses han llamado a testificar a un selecto grupo formado por familiares, amigos y todo tipo de expertos

Noroeste / Redacción

14/10/2020 | 08:51 AM

Angelina Jolie y Brad Pitt formaron una de esas familias idílicas a las que todo el mundo admira, aunque como en todo en la vida, el amor se terminó. Desde 2016 su ruptura se ha visto envuelta en un proceso judicial que perdura hasta el día de hoy.

El juicio por su divorcio sigue sin resolverse semanas después de su inicio, y en las últimas horas se ha conocido que entra en una nueva fase. Aunque hay muchos puntos en los que no tienen problemas, la custodia de cinco de sus hijos ha hecho que las próximas semanas se vuelvan más claves aún de lo que lo han sido las anteriores, citó as.com.

21 de ellos, llamados por Pitt

Hasta 30 testigos tendrán que intervenir en el juicio por la custodia entre Brad Pitt y Angelina Jolie después de no lograr alcanzar un acuerdo entre ambos. En este selecto grupo habrá cabida para todo tipo de expertos, como por ejemplo médicos, psicólogos, compañeros de profesión, familiares, amigos, y hasta expertos en violencia doméstica.

No intervendrán, por ejemplo, ninguno de los hijos de ambos, puesto que en eso sí que se han puesto de acuerdo Angelina Jolie y Brad Pitt. No correrá la misma suerte su guardaespaldas, que no se ha librado de formar parte de este complejo proceso para poner punto y final a su relación.

En el caso del actor estadounidense, serán 21 los testigos a los que llame para conseguir el 50% de la custodia. De su grupo se ha conocido que formará parte el doctor Stan Katz, conocido por ser el psicólogo que testificó en el famoso juicio contra Michael Jackson por abuso de menores. También cabe destacar la presencia de la actriz Jillian Armenante, ex compañera de rodaje en Inocencia interrumpida de Angelina Jolie.

La actriz no llevará a tantas personas a su juicio, aunque sí que ha intentado eliminar a uno de los que forma parte del grupo de Brad Pitt, como es el caso del psicólogo Robin Deutsch. Su petición fue rechazada por el juez del caso, a pesar de alegar que no cumplía con los requisitos legales ni éticos.